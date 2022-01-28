加強春節交通疏導 新莊警規劃交管

為因應春節期間採購人潮及車潮，新北市新莊警分局，特別針對傳統市場、購物中心及大賣場等商區周邊道路，加強交通疏導管制，以避免人車湧塞，影響車流狀況。

新莊警分局表示，春節期間預期出現採購人潮及車流，為避免人車湧塞，影響車流狀況。針對轄區傳統市場、各大賣場、購物中心規劃交通疏導措施。

包括從這個月28、29、30日三天，每日上午8時至12時，新莊區中華路二段及自立街口、中華路二段與自信街口、自立自由街口、自信自由街口禁止汽車進入。

宏泰市場則實施徒步區，禁止汽、機車進入。各大賣場車位滿場時，也將實施「滿場機制」，只出不進。

另外，轄內廟宇參拜部分，則從下個月1日至6日止，暫停拖吊路段包括中正路84號（地藏庵）前至新莊國小校門口。 單行道實施路段則為中正路84號（地藏庵）至地藏庵活動中心。