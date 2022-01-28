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疫情延燒引爆春節退房潮 墾丁「一退一訂」業者鬆口氣
本土疫情再次延燒，原本春節連假前5天訂房率高達9成的屏東墾丁地區，最近陸續接獲擔心疫情的退訂電話，到今天已有兩成退訂，但之前訂不到房的遊客順勢補進，原本八成訂房的小琉球亦然；屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，這陣子電話接不停，還好「一退一訂」仍打平，因業者多已追加第3劑疫苗，二級警戒維持至2月7日，心情較過去幾次篤定。
國內春節度假旅遊傳統熱門地的墾丁、小琉球，去年5月中起因疫情升3級，度過最慘澹的暑假，好不容易年底疫情平穩，掀起農曆春節訂房潮，從除夕至初四分別有九成和八成的高訂房率，不料開年後接連傳出本土確診，最近又擴大延燒，有的民眾從觀望轉向退訂，旅宿業者心情如洗三溫暖。
「疫苗覆蓋率大幅提升加上二級警戒維持至2月7日，有人退，也有人補上！」屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，墾丁地區民宿過年前5天住房率幾乎都超過9成，這陣子因疫情延燒退房有增加，到今天退訂約二成，不過之前訂不到房的遊客順勢補進，整體影響不大；去年是恆春半島觀光業最辛苦時刻，那時疫苗覆蓋率尚低，業者不免憂心，目前已追加第3劑，心情篤定多了。
「春節期間若恢復三級警戒，可就慘了！」墾丁一家五星飯店主管說，去年三級警戒期間有3個多月的住房近零，今年連假9天，墾丁地區高檔飯店1個月前就已預約滿房5天，最近疫情升溫退房約有二成，還好臨訂有一成多，算是幸運了，關鍵在於仍維持二級警戒。
琉球鄉觀光發展協會理事長許博翰說，原8至9成的春節訂房率在本土疫情確診增加後出現退訂，初估約2成取消，不過，台灣民眾大多已打疫苖，而島上旅遊業者、居民打兩劑者至少8成，協會也請會員盡快施打第3劑疫苖，這次的狀況與去年5至9月的三級警戒不同，業者和居民對疫情較不會恐慌，退訂以平常心看待。
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