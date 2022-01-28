快訊

環東高架逆向撞死人駕駛 案發前市區竟已逆向開車

北市房仲傳播鏈擴大 傳松山教師確診再染4學生1家長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高屏空汙紅害來襲！ 一張圖看懂未來3天空品狀況

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
未來三天空氣品質狀況。圖／取自空氣品質監測網
未來三天空氣品質狀況。圖／取自空氣品質監測網

春節前最後一個上班日，中央氣象局表示，28日西半部地區凌晨至上午期間風速較弱，水平及垂直擴散條件較差，易有汙染物累積；午起受東北季風影響及南方雲系北移，中部以北地區空氣品質將逐漸好轉；西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。

根據環保署空氣品質監測網，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署表示，29日大陸冷氣團南下及南方雲系北移，擴散條件轉佳及降雨機率增加，有利洗除汙染物，僅南部地區位於下風處，汙染物仍易累積。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

而30日大陸冷氣團影響，中部以北地區迎風面擴散條件較佳，南部地區位於下風處，汙染物稍易累積，空氣品質為普通至良好等級。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

冷氣團 空氣品質 宜蘭

延伸閱讀

年假即將啟動 高雄白天空品差晚上轉好

濃霧擴散條件差影響空品 高市啟動應變措施

跨國集團1年洗錢200億元 高屏警方聯合偵破

高屏位處下風區PM2.5濃度高 9測站達紅色警示

相關新聞

隔離202天用鏡頭帶粉絲玩日本 旅遊版主團購飆兩千萬

這是一個從導遊、網路作家，到成為旅行社老闆，再因疫情衝擊，迅速轉型為團購主，卻仍能牢牢抓緊大群鐵粉的故事。

重鬱症沒病識感 依賴安眠藥拒絕就醫怎麼辦？

陪伴憂鬱或焦慮的家人，不管平和或尖銳，都不是你的問題，你只要做到兩件事：傾聽和陪伴，就很有力量。針對不願就醫，嚴重失眠依賴安眠藥的長輩，醫師建議家屬嘗試3個方法。讓憂鬱或焦慮者接受治療，對家人而言也會是一種治療。

春節連假兩波強冷空氣襲台 彭啟明：除夕清晨最冷

今天開始天氣轉變。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前位於南海的低壓系統，發展不大起來，但外圍...

加強春節交通疏導 新莊警規劃交管

為因應春節期間採購人潮及車潮，新北市新莊警分局，特別針對傳統市場、購物中心及大賣場等商區周邊道路，加強交通疏導管制，以避...

警方提供春節疏運小撇步 當個聰明用路人

農曆春節假期即將到來，台中市警三分局轄內有台中火車站及台中轉運站等交通樞紐，車站旁另有民富市場及大魯閣新時代購物廣場，為...

疫情延燒引爆春節退房潮 墾丁「一退一訂」業者鬆口氣

本土疫情再次延燒，原本春節連假前5天訂房率高達9成的屏東墾丁地區，最近陸續接獲擔心疫情的退訂電話，到今天已有兩成退訂，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。