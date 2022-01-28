高屏空汙紅害來襲！ 一張圖看懂未來3天空品狀況

春節前最後一個上班日，中央氣象局表示，28日西半部地區凌晨至上午期間風速較弱，水平及垂直擴散條件較差，易有汙染物累積；午起受東北季風影響及南方雲系北移，中部以北地區空氣品質將逐漸好轉；西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。

根據環保署空氣品質監測網，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署表示，29日大陸冷氣團南下及南方雲系北移，擴散條件轉佳及降雨機率增加，有利洗除汙染物，僅南部地區位於下風處，汙染物仍易累積。竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級，雲嘉南地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

而30日大陸冷氣團影響，中部以北地區迎風面擴散條件較佳，南部地區位於下風處，汙染物稍易累積，空氣品質為普通至良好等級。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。