台中市西屯駕車新春遊 六分局交通資訊報你知

農曆春節即將到來，這次的春節連假共有9天，返鄉團聚、出外旅遊、購物逛街的人潮勢必大增，於熱門時段甚至可能有集中的情形，造成市區道路壅塞，台中市警六分局於「111年加強重要節日安全維護工作」期間，在重要路口規劃警力加強交通疏導外，也整理以下西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考。

市警六分局表示，西屯區為台中市商業、觀光活動之核心區域，如中央公園、逢甲夜市、臺中歌劇院、百貨公司等地點，周邊城市包含彰化縣及南投縣的民眾，都可能開車至臺中市，進而使行駛道路之車輛暴增。此外，臺灣大道是本市與高速公路連接之重要道路，中警六分局表示，依據往年經驗，易因驟增的車流行駛高速公路，在高速公路容車空間飽和時，回堵至平面道路。

為了能縮短您的行車時間，六分局除了依往年交通狀況，於「111年加強重要節日安全維護工作」期間，在重要路口規劃警力加強交通疏導外，也整理以下西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考：

一、 台中交流道：北上匝道車多時，可沿台灣大道行駛往郊區方向，經安和路口迴轉上高速公路。

二、 大雅交流道：（一）北上匝道車多時，可沿中清路行駛往大雅方向，循大雅端右轉上高速公路；（二）大雅交流道西屯端北上匝道，於假日10-12時、14-17時開放路肩雙車道通行，請民眾多加利用。

三、 前往新光三越、大遠百購物民眾：（一）臺中交流道下高速公路後，可右轉環中路前往，以避免臺灣大道車多；（二）如百貨公司停車位不足，可前往周邊鄰近停車場停放，以節省您的等候時間。