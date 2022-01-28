快訊

環東高架逆向撞死人駕駛 案發前市區竟已逆向開車

北市房仲傳播鏈擴大 傳松山教師確診再染4學生1家長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中市西屯駕車新春遊 六分局交通資訊報你知

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
今年農曆春節假期共有9天，台中市警六分局於「111年加強重要節日安全維護工作」期間，在重要路口規劃警力加強交通疏導，整理以下西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考。圖／警方提供
今年農曆春節假期共有9天，台中市警六分局於「111年加強重要節日安全維護工作」期間，在重要路口規劃警力加強交通疏導，整理以下西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考。圖／警方提供

農曆春節即將到來，這次的春節連假共有9天，返鄉團聚、出外旅遊、購物逛街的人潮勢必大增，於熱門時段甚至可能有集中的情形，造成市區道路壅塞，台中市警六分局於「111年加強重要節日安全維護工作」期間，在重要路口規劃警力加強交通疏導外，也整理以下西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考。

市警六分局表示，西屯區為台中市商業、觀光活動之核心區域，如中央公園、逢甲夜市、臺中歌劇院、百貨公司等地點，周邊城市包含彰化縣及南投縣的民眾，都可能開車至臺中市，進而使行駛道路之車輛暴增。此外，臺灣大道是本市與高速公路連接之重要道路，中警六分局表示，依據往年經驗，易因驟增的車流行駛高速公路，在高速公路容車空間飽和時，回堵至平面道路。

為了能縮短您的行車時間，六分局除了依往年交通狀況，於「111年加強重要節日安全維護工作」期間，在重要路口規劃警力加強交通疏導外，也整理以下西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考：

一、 台中交流道：北上匝道車多時，可沿台灣大道行駛往郊區方向，經安和路口迴轉上高速公路。

二、 大雅交流道：（一）北上匝道車多時，可沿中清路行駛往大雅方向，循大雅端右轉上高速公路；（二）大雅交流道西屯端北上匝道，於假日10-12時、14-17時開放路肩雙車道通行，請民眾多加利用。

三、 前往新光三越、大遠百購物民眾：（一）臺中交流道下高速公路後，可右轉環中路前往，以避免臺灣大道車多；（二）如百貨公司停車位不足，可前往周邊鄰近停車場停放，以節省您的等候時間。

中市警六分局叮嚀用路人，遇到車多壅塞時，要耐心駕車，保持安全距離，不要爭道、搶快，同時要禮讓行人，切勿有疲勞駕駛、酒駕等違規行為，快樂出遊，平安返家。

今年農曆春節假期共有9天，台中市警六分局於「111年加強重要節日安全維護工作」期間，在重要路口規劃警力加強交通疏導，整理以下西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考。圖／警方提供
今年農曆春節假期共有9天，台中市警六分局於「111年加強重要節日安全維護工作」期間，在重要路口規劃警力加強交通疏導，整理以下西屯區交通資訊，提供民眾駕車時參考。圖／警方提供

高速公路

延伸閱讀

疑起霧影響視線 日本12車高速公路追撞釀19傷

獨／西螺、東山接連被奪走　南仁湖守住古坑服務區經營權

高速公路車距不足收罰單怎判斷？　法官：依車道虛線測距

媽媽開車上高速公路突昏迷 機智少年「想起叔叔教的話」救了大家

相關新聞

隔離202天用鏡頭帶粉絲玩日本 旅遊版主團購飆兩千萬

這是一個從導遊、網路作家，到成為旅行社老闆，再因疫情衝擊，迅速轉型為團購主，卻仍能牢牢抓緊大群鐵粉的故事。

重鬱症沒病識感 依賴安眠藥拒絕就醫怎麼辦？

陪伴憂鬱或焦慮的家人，不管平和或尖銳，都不是你的問題，你只要做到兩件事：傾聽和陪伴，就很有力量。針對不願就醫，嚴重失眠依賴安眠藥的長輩，醫師建議家屬嘗試3個方法。讓憂鬱或焦慮者接受治療，對家人而言也會是一種治療。

春節連假兩波強冷空氣襲台 彭啟明：除夕清晨最冷

今天開始天氣轉變。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前位於南海的低壓系統，發展不大起來，但外圍...

加強春節交通疏導 新莊警規劃交管

為因應春節期間採購人潮及車潮，新北市新莊警分局，特別針對傳統市場、購物中心及大賣場等商區周邊道路，加強交通疏導管制，以避...

警方提供春節疏運小撇步 當個聰明用路人

農曆春節假期即將到來，台中市警三分局轄內有台中火車站及台中轉運站等交通樞紐，車站旁另有民富市場及大魯閣新時代購物廣場，為...

疫情延燒引爆春節退房潮 墾丁「一退一訂」業者鬆口氣

本土疫情再次延燒，原本春節連假前5天訂房率高達9成的屏東墾丁地區，最近陸續接獲擔心疫情的退訂電話，到今天已有兩成退訂，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。