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年假即將啟動 高雄白天空品差晚上轉好

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
長達9天春節連假即將啟動，疫情下的年味，許多還是想抽空外出透透氣或採買年貨，外出前要留意空氣品質。本報資料照片
長達9天春節連假即將啟動，疫情下的年味，許多還是想抽空外出透透氣或採買年貨，外出前要留意空氣品質。本報資料照片

長達9天春節連假即將啟動，疫情下的年味，許多還是想抽空外出透透氣或採買年貨的民眾，外出前要留意空氣品質

今天上午高雄氣溫下降，天空有些灰濛，高雄市戶外空氣品質標AQI以「橘色提醒」為主，南高雄出現局部紅色警示。高雄市環保局觀測，今天受新一波北風增強，西半部擴散條件正在改善，上午7點空品監測顯示，台南以北PM2.5數值已顯著下降；高雄、屏東位於最下風處，目前風速仍較弱，改善情形有限。

高雄市「空品報你知」觀測，今天大氣趨勢是北風愈晚愈強、水氣愈晚愈多，代表擴散條件將持續轉好，透過「雨除、雨沖」作用將進一步去除汙染物，今天空品趨勢將是「白天較差，晚上轉好」

整體而言，高雄今天中午前偏北風增強，高雄仍位於弱風區，PM2.5容易累積，AQI橘色提醒為主，南高雄有局部紅色警示。中午過後偏北風更往南推進，加上雨勢逐漸明顯，空品將逐時改善，尤其晚上至深夜將有較明顯轉好。今晚空品轉好後，可望一路延續至1月31日除夕夜。建議晚上空品改善後再做戶外活動，外出前務必攜帶雨具，也隨時留意空品狀況。

長達9天春節連假即將啟動，疫情下的年味，許多還是想抽空外出透透氣或採買年貨，外出前要留意空氣品質。本報資料照片
長達9天春節連假即將啟動，疫情下的年味，許多還是想抽空外出透透氣或採買年貨，外出前要留意空氣品質。本報資料照片

高雄市 PM2.5 空氣品質

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