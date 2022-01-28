年假即將啟動 高雄白天空品差晚上轉好

長達9天春節連假即將啟動，疫情下的年味，許多還是想抽空外出透透氣或採買年貨的民眾，外出前要留意空氣品質。

今天上午高雄氣溫下降，天空有些灰濛，高雄市戶外空氣品質標AQI以「橘色提醒」為主，南高雄出現局部紅色警示。高雄市環保局觀測，今天受新一波北風增強，西半部擴散條件正在改善，上午7點空品監測顯示，台南以北PM2.5數值已顯著下降；高雄、屏東位於最下風處，目前風速仍較弱，改善情形有限。

高雄市「空品報你知」觀測，今天大氣趨勢是北風愈晚愈強、水氣愈晚愈多，代表擴散條件將持續轉好，透過「雨除、雨沖」作用將進一步去除汙染物，今天空品趨勢將是「白天較差，晚上轉好」