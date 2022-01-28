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防疫過年賞花療癒！阿里山迷糊步道櫻花綻放迎春

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家風景區熱門迷糊步道，福爾摩沙白色櫻花及山櫻花綻放，防疫過年賞花療癒！圖／蘇家弘提供
阿里山國家風景區熱門迷糊步道，福爾摩沙白色櫻花及山櫻花綻放，防疫過年賞花療癒！圖／蘇家弘提供

嘉義縣阿里山風景區櫻花陸續綻放，為3月登場的阿里山國家森林遊樂區櫻花季暖場，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天到阿里山國家風景區熱門迷糊步道，發現福爾摩沙白色櫻花及山櫻花綻放，花花世界，美不勝收，防疫過年賞花療癒！

蘇家弘說，阿里山公路65.4K及65.8K迷糊步道櫻花，以及福爾摩沙櫻白櫻花盛開，白耳畫眉覓食福爾摩沙櫻花蜜，冠羽畫眉覓食山櫻花蜜，生態美景怡人，阿管處修繕完成步道，設標示牌。

阿里山風景區梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹綻放，其地景點山櫻花接棒盛開，迷糊步道山櫻花及福爾摩莎白櫻花陸續綻放，吸引鳥兒、鳳蝶覓食櫻花蜜，花期約兩周。

阿里山國家風景區管理處說，迷糊步道原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，天性開朗的鄒族人，取「米」、「湖」 (底)諧音，命名「迷糊步道」。

縣府文觀局說，依照步道難易度區分，迷糊步道是「腹愁指數」1顆星步道，屬入門款步道，在阿里山鄉公所旁，有座美麗米洋吊橋，步道在吊橋另一端，有多處涼亭，非雨季，竹林步道裡充滿涼蔭，走來輕鬆暢快。北側出口在台18線66k處，景觀優美，設停車場及廁所；南側出口在阿里山戶政事務所旁，出口附近「獸泉」，相傳是早期出泉水地方，或者可前行至樂米吊橋後直行可通福山古道。

阿里山國家風景區熱門迷糊步道，福爾摩沙白色櫻花及山櫻花綻放，防疫過年賞花療癒！圖／蘇家弘提供
阿里山國家風景區熱門迷糊步道，福爾摩沙白色櫻花及山櫻花綻放，防疫過年賞花療癒！圖／蘇家弘提供
阿里山國家風景區熱門迷糊步道，福爾摩沙白色櫻花及山櫻花綻放，防疫過年賞花療癒！圖／蘇家弘提供
阿里山國家風景區熱門迷糊步道，福爾摩沙白色櫻花及山櫻花綻放，防疫過年賞花療癒！圖／蘇家弘提供
白耳畫眉覓食福爾摩沙櫻花蜜。圖／蘇家弘提供
白耳畫眉覓食福爾摩沙櫻花蜜。圖／蘇家弘提供
白耳畫眉覓食福爾摩沙櫻花蜜。圖／蘇家弘提供
白耳畫眉覓食福爾摩沙櫻花蜜。圖／蘇家弘提供
阿里山國家風景區熱門迷糊步道，福爾摩沙白色櫻花及山櫻花綻放，防疫過年賞花療癒！圖／蘇家弘提供
阿里山國家風景區熱門迷糊步道，福爾摩沙白色櫻花及山櫻花綻放，防疫過年賞花療癒！圖／蘇家弘提供
白耳畫眉覓食福爾摩沙櫻花蜜。圖／蘇家弘提供
白耳畫眉覓食福爾摩沙櫻花蜜。圖／蘇家弘提供

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