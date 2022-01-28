防疫過年賞花療癒！阿里山迷糊步道櫻花綻放迎春

彰化市公所花176萬元，這個月13日終於把三角公園裡的裝置藝術「蓮花燈塔」拆了。這座被封為「史上最醜公共建物」，10多年來民眾嫌棄「像壽桃、醜到爆」，又影響行車安全，紛紛喊話希望拆除重建。

2022-01-28 01:15