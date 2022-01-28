春節連假兩波強冷空氣襲台 彭啟明：除夕清晨最冷

今天開始天氣轉變。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前位於南海的低壓系統，發展不大起來，但外圍的雲系已經接近南台灣，南部在上午開始會逐漸有雨勢，中午過後也會到中部，北部則已經轉為偏東北風，東北部迎風面已經有短暫陣雨出現，溫度也開始下滑。

他說，北方較涼的空氣配合上南方暖濕的水氣，就在台灣上空交會，今天的天氣較不穩定，尤其是午後開始到晚上，各地容易有雨，尤其是南部及東半部，不排除有局部的對流發展，甚至有對流閃電的機會，同時東北風逐漸增強，和前兩天溫暖天氣相比顯著轉涼，類似型態延續到周六。

彭啟明說，周六有一道鋒面將接近台灣，預期晚上通過，也轉為不穩定天氣，同時後面的冷空氣南下接近，將會持續降溫，這波延續到小年夜到除夕，下周一除夕清晨是這波最冷的時間點，預期北部低溫可能降到12-14度，空曠地區10-12度，中南部約14-16度。

不過這波冷空氣略偏乾，彭啟明說，除夕當天到初一會有個轉乾的時間點，溫度略回溫一兩度，雨勢也將減緩，剩下北部、東北部及東半部迎風面較為陰沉偶陣雨，或是迎風面的地形降雨。

他說，初一白天的溫度有機會回升一些，是很適合走春團聚的時機點，不過北部東半部比較陰沉有雨，中南部多雲到晴。類似天氣將延續到初二，這類的天氣也容易有濃霧發生，要稍微留意。

初二晚上到初三會有一個變化，他說，預期有波鋒面通過，北部、東半部或中南部山區將轉為陰有雨的天氣類型，溫度也會持續下滑，類似天氣也將持續初四。天氣要轉好一點，可能在初五、初六，就是下周末，鋒面過後冷空氣報到，預期會有一個短暫空檔出現略轉乾，不過仍是偏冷空氣影響，北部還是較有冷意。

整體而言，彭啟明說，今年這九天假期，會有兩波鋒面雲系，兩波強冷空氣，交替影響台灣，和過去幾年偏暖的過年大不相同。這兩波強冷空氣將可能跌到12-14度間，會相當有感，如果到北部及東半部務必服裝要帶足，還沒有到寒流的程度，但也不是像這兩天的裝扮。北部七成時間是偏濕冷，南部約兩到三成偏涼，也有幾天有雨勢機會。