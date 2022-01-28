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一張圖看懂9天春節連假天氣 彭啟明：除夕、初四後適合出遊

聯合報 / 記者邱瓊玉葉冠妤／台北即時報導
連假天氣變化。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
連假天氣變化。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，南方低壓外圍水氣正接近中，南部早上逐漸轉有雨，中部午後，北部較慢，但東北部已有雨。明天鋒面通過，各地轉雨，溫度下滑，和這兩天天氣很不相同。

他在臉書公布一張連假天氣變化預測圖表，他說，今晚開始各地變天下雨，明天開始降溫，今年春節「鋒面、冷空氣接力迎虎年」。

●連假首日至除夕（1月29日至31日）

明天受到南方雲系以及鋒面通過的影響，全台各地都會下雨，其中南部、南花蓮至恆春半島要留意可能有雷雨發生，瞬間雨勢可能較大；晚間大陸冷氣團影響，各地氣溫下滑，低溫15-17度。

小年夜北部、東半部、中南部山區仍有短暫陣雨，中部平地上半天亦有零星降雨，南部則漸趨穩定多雲至晴；夜間氣溫探底，至除夕清晨最冷，市區低溫12-14度，北部、西半部近山、空曠區域低溫可達10-12度。

除夕天氣最為穩定，除了迎風面基隆北海岸、東半部仍有局部短暫雨，其餘大致上是多雲到晴的好天氣，但要注意早晚較冷，隔日清晨仍有局部11-13低溫發生的機會，穿著要保暖。

●大年初一至初三（2月1日至3日）

初一至初二將再有鋒面建立於華南一帶，因此有較多水氣順著中層的西南風東移到台灣附近，迎風面降雨會變得比較明顯，另外桃園到台中、彰化一帶也會有一些下雨的狀況，但雨勢不大，南部仍然穩定，僅雲層略為增多，氣溫則因冷空氣減弱而有所回升，中南部要注意日夜溫差較大。

初二晚間可能有段小空檔，但很快初三隨著鋒面通過，各地又將轉為陰陣雨天氣，北部、東北部留意較大雨勢，降雨可能會持續一整天，建議初三這天從事室內活動就好，若要外出記得帶好雨傘，行車也要注意安全。

●大年初四至收假日（2月4日至6日）

初四之後鋒面東移遠離，東北季風顯著增強，水氣逐漸減少，回歸典型東北季風天氣，北部、東半部有短暫陣雨，中南部則漸轉乾放晴，但又將會有強冷空氣南下，可能會是下一波的冷氣團，以最新的預測資料來看，甚至有機會比小年夜還要更冷，但因為時間還很久遠，不確定性較大，有待後續觀察。

他說，總結來說，以除夕及初四以後天氣較穩定，最適合規畫出遊、戶外活動，不過氣溫會是相對比較冷的時間點，記得要做好保暖，並且鑑於最近疫情升溫，大家口罩要戴好，勤洗手、勤消毒。

低溫 除夕

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