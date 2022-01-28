寒冷春節連假！ 吳德榮：兩波強冷空氣 下探10度低溫

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
30日小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷。本報資料照片
30日小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天迎風面北海岸，大台北東側及東半部有局部雨；南海低壓的水氣逐漸北移，上午南部轉有雨，下午中部亦有局部雨。北部16至23度，中部16至27度，南部17至27度，東部17至27度。明天鋒面挾水氣快速通過，各地有局部雨，氣溫逐漸下降，轉濕涼。

吳德榮說，30日小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；降雨範圍逐漸縮小，晚間僅剩迎風面有局部零星降雨。30日晚至31日除夕晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖

他說，除夕至2月1日初一白天，乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星降雨的機率；白天有陽光不覺冷，但強輻射冷卻加成，夜間氣溫仍很低，應注意。

吳德榮說，初一下午至2月2日初二鋒面接近，北部、東半部轉有局部短暫雨，略轉涼；其他仍為晴時多雲，白天舒適早晚涼。2月3日初三鋒面及強冷空氣南下，中部以北轉有雨、氣溫明顯下降，愈晚愈冷。

他表示，2月4日初四、2月5日五強度不亞於前波、規模也較大的強冷空氣影響，北台灣寒冷、中南部早晚亦冷，本島平地最低氣溫再探10度以下，要注意保暖。初四北、東有局部雨；初五西晴東偶雨。

他說，2月6日初六冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。不過，模式因理論限制，愈到末期不確定性愈大，應隨時觀察最新的調整。

吳德榮 保暖 除夕

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