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火山浮石威脅航行和生態 水下機器人可協助清除

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
水下真空吸引火山石機器人研發團隊，今天在新北市萬里區野柳漁港操作機器人作業情形。記者邱瑞杰／翻攝
水下真空吸引火山石機器人研發團隊，今天在新北市萬里區野柳漁港操作機器人作業情形。記者邱瑞杰／翻攝

日本海底火山爆發後，造成台灣北部海域出現大量火山浮石，影響船舶航行安全和漁民作業。潛水教練王國昌設計「水下真空吸引火山石機器人」，無償提供機器人設計圖，希望能減輕清除人工撈除浮石的勞力負擔。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，日本海底火山爆發，造成台灣沿岸出現大量的火山浮石，嚴重影響船舶航行安全和漁民作業。船舶引擎系統使用海水冷卻，吸入海水同時，若也會吸入火山浮石，可能堵塞引擎吸水口，無法吸入海水冷卻，導致引擎受損。

浮石漂進漁港也會汙染港區景觀，並導致漁船停泊受影響。基隆市天行者慈善協會理事長李昌萬說，協會執行的綠光計畫就是關心海洋生態，火山浮石入侵，恐威脅脆弱的海洋生態，急需對策。

潛水教練王國昌喜愛發明新器物，他與全國娛樂漁船協會歷經多次實驗，完成的水下真空吸引火山石機器人，可以24小時運作，可望減少火山浮石的困擾。

研發團隊無償提供機器人設計圖，天行者慈善協會和全國娛樂漁船協會準備量產，未來投入清理火山浮石作業。今天在新北市萬里區野柳漁港操作，漁業署也派人到場了解。

研究團隊表示，機器清理浮石比人工打撈更省時、省工。各港區撈起不少浮石，漁業署在八斗子漁港設置浮石暫置區，去年底另與桃園、台中農改場合作，研究火山浮石特性及再應用可行性，確認可適用於多肉植物種植及園藝事業。

漁民 日本 日本火山浮石

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