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健保署Line@官方帳號 春節開啟查詢PCR篩檢院所新功能

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
健保署Line@官方帳號，春節開啟查詢自費PCR篩檢院所新功能。圖／健保署提供
健保署Line@官方帳號，春節開啟查詢自費PCR篩檢院所新功能。圖／健保署提供

為配合國人使用社群媒體Line的習慣，健保署於2016年設立Line@官方帳號，提供民眾重要健保政策、服務訊息等。截至昨日上午止，健保署Line好友數超過46.2萬人。民眾現在已可透過健保署Line@進行醫療院所預約掛號，查詢醫師處方用藥及醫材價格等。春節期間，更加碼提供民眾找尋自費核酸檢測（PCR）機構及其營業時間功能，加入健保署Line@，健保大小事，都能一指搞定。

為推動數位轉型健保服務，配合國人使用Line習慣。健保署署長李伯璋說，健保署整合全球資訊網、「全民健保行動快易通│健康存摺APP」、智能客服及臉書FB等跨平台健保數位服務，將健保署Line@官方帳號功能全面升級。即日起提供全新Line@功能，提供民眾一站式查詢，未來將提供個人化健保資料查詢，訂閱及推播服務，進一步擴大健保政策觸及範圍。  

健保署Line@官方帳號新增功能，包括ｅ指通—預約掛號看診，可搜尋所在地附近醫療院所電話、地址、診療科別等資訊，並可直接電話或網路掛號，目前支援網路掛號功能有284家院所，可支援電話掛號功能有2萬1631家院所。看透透—查詢藥品及醫材價格，可查詢藥品外觀、適應症，提升用藥安全；分項顯示健保全額給付/自付差額/全自費醫材品項，可快速查找各醫材健保給付價格及自付差額價格。

此外，還有大聲說—健保資訊運用及共享意願調查、一把抓—最新消息、傳送門—開啟健保快易通等功能。

農曆春節將至，民眾到外地旅遊若臨時需要就醫，最近的醫院或診所在哪裡？要如何預約掛號？或忘記帶健保卡，就醫核退怎麼辦？拿藥返家後卻不知藥品哪些適應症？現在這些問題，隨著健保署Line@持續精進，民眾只要加入健保署Line@為好友，都可以立即獲得解答。

健保署Line@官方帳號於春節期間更限定加碼，查詢自費新冠肺炎PCR篩檢院所及春節營業時間。李伯璋說，依疾管署提供資料，於1月29日至2月6日，於健保署Line中，搜尋醫事服務機構名稱，即可得知該機構自費PCR價格、採檢模式、服務網址、電話等資訊，民眾亦可透過定位，找尋附近可做自費PCR的醫事機構。

此外，健保Line亦可查詢春節期間各醫療院所服務時間，點擊「醫療資源/預約掛號看診」，搜尋醫療院所，點選「院所服務時段」，即可查詢醫療院所服務時間。李伯璋說，健保署將持續提供健保署Line@全方位的健保服務，陸續推出新功能，並與民眾及醫界一起努力，提升民眾自我健康管理能力，邁向全民健康。

健保卡 春節 醫材 LINE

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