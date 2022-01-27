物價聯合稽查研析78業者 春節後再出擊
法務部今晚表示，去年12月成立的跨部會物價聯合稽查小組已稽查78家業者，今天持續召開會議深入研析，有無恣意哄抬價格，且農曆年後立即啟動新一波的稽查行動。
法務部發布新聞稿表示，聯合稽查小組自去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查28家下游連鎖餐飲業者與50家中上游供應商的現場稽查，透過密集且嚴謹的上、中、下游供應鏈溯源稽查，有效平穩國內民生物價的波動。
為維持農曆過年期間民生物價穩定，聯合稽查小組仍將持續密切關注國內民生物價波動情形，防範業者不合理漲價，並將於農曆年後立即啟動新一波的稽查行動。
另外，就已稽查業者、廠商有無恣意哄抬價格或囤積不應市銷售等情事，聯合稽查小組仍持續深入研析有無不法，嚴加查處。
新聞稿最後提到，呼籲業者、廠商應繼續秉持企業誠信與社會責任，配合政府穩定物價政策，與民眾、政府站在同一陣線，主動採取平穩物價作為，守護家園同心過好年。
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