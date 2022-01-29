漁港還可以觀光？看海、賞煙火樣樣行

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「觀光漁港」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大人氣觀光漁港網路聲量排行。

漁港除了傳統的漁業用途外，近年來所發展出的觀光價值，不僅活絡了當地經濟，也提供民眾另外一種的出遊選擇，現在就一起來感受下觀光漁港的魅力！

漁港新地標，海螺、旋轉餐廳引熱議

每個觀光漁港都各有特色，位於桃園「永安漁港」可以說是近年來最受矚目的漁港之一，其中，永安漁港的觀海橋更是網友討論焦點，不少民眾表示「站在（觀海）橋上欣賞夕陽，什麼不愉快都好了」、「燈光點亮橋體後好浪漫，很適合情侶來走走」等，而旁邊的海螺館雖尚未開放，但其純白色、流線的建築造型，早已吸引許多遊客慕名前來打卡，甚至期待著開幕的時候，能一窺館內的面貌。

全台8大人氣觀光漁港網路討論聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，被稱為淡水第二漁港的「漁人碼頭」會根據各個不同的節慶來施放煙火，因此總能吸引許多人前來，其美麗的煙火與營造的氛圍，令網友紛紛直呼「太浪漫了」、「帶曖昧對象來告白一定成功」等。

位於台中的「梧棲漁港」則是以豐富海鮮聞名，也被網友稱作「全台最大的觀光魚市」，是許多人滿足口腹之慾的好去處。另外，「竹圍漁港」也是以吃受到熱議，其特色的旋轉餐廳讓吃飯的民眾可以一邊欣賞漁港風景，還可以同時看到飛機起落，就有網友表示「好不一樣的用餐體驗」、「景觀美、食材又新鮮，很值得來」等。

「南寮漁港」跟「正濱漁港」分別有著魚鱗天梯、彩虹屋等特色拍照景點，而受到網友的喜愛與討論。「安平漁港」則是結合歷史與軍事，打造全台第一間軍艦博物館，網友就表示「這（軍艦）平時還真難可以看到，好新奇」。最後，位於宜蘭的「烏石漁港」以衝浪聞名，是許多衝浪好手必去的地點之一，因此也受到不少討論。

每個觀光漁港都又有著各自的特色，無論是最新鮮的漁獲還是優美的港口景緻，無不令人嚮往，但若要到各大觀光漁港走走時，也要注意防疫規定，才能玩得盡興又安心喔。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》