有吃有逛超好玩！ 全台人氣老街排行大公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「老街」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的老街排行與特色美食。

老街不僅有著豐富的歷史、懷舊風情的街道，還有許多特色古早味美食，現在就跟著我們的整理，走進充滿懷舊風情的街道，感受下台灣各地的歷史文化並享用豐富的美食吧！

「淡水」夕陽河景優美浪漫 「金山」多元玩法備受熱議

觀察老街的討論可以發現，「淡水老街」的聲量排名第一，許多網友就提到淡水老街漂亮的河岸景色與古蹟「好有歷史韻味」，且「很適合談情看夕陽」，其中最受熱議的食物則是「魚丸」，許多網友大推「魚丸內餡香氣十足」、「Q彈有勁」等，是每次來必吃的食物之一。

全台8大熱門老街網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

同樣位於新北市的「金山老街」、「九份老街」也受到許多熱議。像是「金山老街」的鴨肉就十分的出名，「很彈牙」、「肉質軟嫩挺好吃的」等都是其特色，就算逛累了還可以去泡泡溫泉、賞櫻等，各式多元的玩法備受網友熱議。而「九份老街」除了其特別的地理位置與景致外，又甜又Q的「芋圓」也是受到討論的重點，就有網友說道「嚼勁是重點」、「甜滋滋的很幸福欸」等。

另外，「大溪老街」、「鶯歌老街」、「深坑老街」也都在北部地區，且各自有著自己的特色美食，像是「豆乾」、「垃圾麵」、「臭豆腐」，其中最令人驚奇與困惑的便是「垃圾麵」了，就有人說道取這名稱是因為「湯頭未去渣較混濁，如垃圾一樣而得名」，讓許多網友驚呼解開多年疑惑，而吃過的民眾則說「湯頭很香很暖胃」、「豬頭肉軟嫩多汁」，成為不少人心中的心頭好。

昔日有著「一府二鹿」之稱的鹿港與台南，其老街也因為有著豐富歷史脈絡而受到熱論。其中「鹿港老街」的「麵線糊」最受網友歡迎，淡淡的勾芡香與入口即化的麵線，讓許多網友表示絕對值得一再光顧。而位於美食之都台南的「安平老街」，最受到推薦的則是「魚皮湯」，網友都讚嘆道「用料超豐富」、「湯頭鮮美甘甜」，是不能錯過的特色美食。

老街，是各城市或聚落的街區在經過時光的洗禮後淬鍊而成，其獨具風貌特色的建築與古早味美食總是讓人欲罷不能。若下次想安排行程卻不知道該去哪時，不妨規劃一趟老街之旅，體驗全台各地的歷史風情，然後外帶一份特色美食，好好回家享用吧。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》