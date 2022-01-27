快訊

路透：Fed收緊政策 是「趕緊撤離」美股的信號

林秉樞「八大罪行」僅認一罪 法院裁定續押並禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新車趕疏運惹議 台鐵：人力跨段支援、主排障器已調整

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天是春節大運輸前夕，台鐵局副局長馮輝昇前往台北機務段，就新購列車EMU3000型車輛整備及司機員訓練、派班人力等議題，與現場主管、司機員等召開專案會議交換意見。圖／台鐵提供
今天是春節大運輸前夕，台鐵局副局長馮輝昇前往台北機務段，就新購列車EMU3000型車輛整備及司機員訓練、派班人力等議題，與現場主管、司機員等召開專案會議交換意見。圖／台鐵提供

春節疏運在即，本報日前揭露，台鐵全新自強號EMU3000型，為趕在春節前加入疏運行列，司機員邊學邊開車，還未熟悉車況下就被「趕鴨子上架」。全國火車駕駛產業工會昨也發出聲明強調司機員猶如驚弓之鳥，並爆料主排障器有問題。

對此，台鐵局今天說，主排障器高度已完成調整，確保行車安全。人力部分，也將透過跨段人力支援方式，進行因應處理。另規畫於春節過後全面針對所有具電聯車駕駛執照的司機員，以開行專列方式，辦理訓練。

台鐵局說，今天是春節大運輸前夕，副局長馮輝昇特別會同機務處李副處長前往北花、北東列車始發站車輛基地-台北機務段，就新購列車EMU3000型車輛整備及司機員訓練、派班人力等議題，與現場主管、第一線維修員工及司機員召開專案會議交換意見。

台鐵說，針對過去新車試車及近期營運期間發生之種種問題及待改善缺失，確認改善措施及進度，如主排障器高度已完成調整等，確保行車安全，務求上線列車安全無虞。

此外，台鐵說，司機員所關切春節疏運期間人力運用課題，也將透過跨段人力支援方式，進行因應處理，其餘相關議題如運轉時分、備勤宿舍、編組運用等，也進行充分溝通，將專案持續協調處理。

台鐵說，目前EMU3000型列車運轉於樹林━台東區間，該區間相關乘務司機員所屬機務段有台北、花蓮、台東等，有關司機員的訓練，將依據司機員反應的需求持續加強辦理。

台鐵說，規畫於春節過後全面針對所有具電聯車駕駛執照的司機員，以開行專列方式，依訓練計畫由日立原廠技術人員、各段指導老師及種子教官，以實際操作乘務駕駛及故障處理辦理訓練，加強出入庫檢查操作程序及故障排除演練。

台鐵說，會議結束後，馮輝昇也前往檢修車庫，實際了解及視察春節疏運前的整備作業情形，主管同仁們都有信心能夠順利完成這次春節大運輸的任務。

馮輝昇表示，除了確保車輛的妥善率外，也要加強車輛的清潔消毒等防疫措施。並勉勵現場同仁，確保及提升行車安全，是台鐵全體同仁的目標與使命，大家要共同努力達成。

今天是春節大運輸前夕，台鐵局副局長馮輝昇前往台北機務段，就新購列車EMU3000型車輛整備及司機員訓練、派班人力等議題，與現場主管、司機員等召開專案會議交換意見。圖／台鐵提供
今天是春節大運輸前夕，台鐵局副局長馮輝昇前往台北機務段，就新購列車EMU3000型車輛整備及司機員訓練、派班人力等議題，與現場主管、司機員等召開專案會議交換意見。圖／台鐵提供

台鐵 春節

延伸閱讀

北市部分夜市春節期間營業 不可邊走邊吃

春節前夕仍堅守崗位 柯文哲慰勞北市警消辛勞

勞動部公布移工春節加強防疫指引 雇主仲介應落實TOCC

遠傳5G網路完成各縣市網路優化擴充 守護春節大小確幸

相關新聞

新車趕疏運惹議 台鐵：人力跨段支援、主排障器已調整

春節疏運在即，本報日前揭露，台鐵全新自強號EMU3000型，為趕在春節前加入疏運行列，司機員邊學邊開車，還未熟悉車況下就...

影／導線斷了險害命 國中生裝置無線心律器迎新生

15歲詹姓國中男學生出生時因先天性心臟病心跳過慢，裝置傳統心律調節器；最近男學生多次出現抽搐，後因昏厥送急診，轉送台中榮...

全國第一！國家醫療品質獎 北榮獲22個獎項及標章

醫策會2021國家醫療品質獎(NHQA)競賽於今天頒獎，台北榮總榮獲醫學中心組特優機構、持續品質改善20年獎等，一共22...

日本大金閃流放電技術 實證可抑制新冠變異株

COVID-19疫情持續變異，在全球各國都造成極大影響，病毒透過空氣傳播的特性，也令許多民眾越來越注意空氣潔淨的重要性。...

今起2國道服務區增設電動車快充站 可免費充電40分鐘

因應春節連假電動車用路人充電需求，交通部高公局說，國道於湖口（南、北站）及清水服務區增設三座快充站，並從今天起開始試辦營...

領不到新鈔！他怨「被陰了」 內行曝關鍵：這款ATM不一定有

農曆春節即將到來，很多人都會準備包紅包給長輩或小朋友，而多處ATM也都有提供換新鈔的服務。不過，有一名網友PO文表示，去ATM領錢後，卻發現領出來的是舊鈔，讓他忍不住抱怨「被ATM陰了」，引發網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。