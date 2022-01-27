新車趕疏運惹議 台鐵：人力跨段支援、主排障器已調整

春節疏運在即，本報日前揭露，台鐵全新自強號EMU3000型，為趕在春節前加入疏運行列，司機員邊學邊開車，還未熟悉車況下就被「趕鴨子上架」。全國火車駕駛產業工會昨也發出聲明強調司機員猶如驚弓之鳥，並爆料主排障器有問題。

對此，台鐵局今天說，主排障器高度已完成調整，確保行車安全。人力部分，也將透過跨段人力支援方式，進行因應處理。另規畫於春節過後全面針對所有具電聯車駕駛執照的司機員，以開行專列方式，辦理訓練。

台鐵局說，今天是春節大運輸前夕，副局長馮輝昇特別會同機務處李副處長前往北花、北東列車始發站車輛基地-台北機務段，就新購列車EMU3000型車輛整備及司機員訓練、派班人力等議題，與現場主管、第一線維修員工及司機員召開專案會議交換意見。

台鐵說，針對過去新車試車及近期營運期間發生之種種問題及待改善缺失，確認改善措施及進度，如主排障器高度已完成調整等，確保行車安全，務求上線列車安全無虞。

此外，台鐵說，司機員所關切春節疏運期間人力運用課題，也將透過跨段人力支援方式，進行因應處理，其餘相關議題如運轉時分、備勤宿舍、編組運用等，也進行充分溝通，將專案持續協調處理。

台鐵說，目前EMU3000型列車運轉於樹林━台東區間，該區間相關乘務司機員所屬機務段有台北、花蓮、台東等，有關司機員的訓練，將依據司機員反應的需求持續加強辦理。

台鐵說，規畫於春節過後全面針對所有具電聯車駕駛執照的司機員，以開行專列方式，依訓練計畫由日立原廠技術人員、各段指導老師及種子教官，以實際操作乘務駕駛及故障處理辦理訓練，加強出入庫檢查操作程序及故障排除演練。

台鐵說，會議結束後，馮輝昇也前往檢修車庫，實際了解及視察春節疏運前的整備作業情形，主管同仁們都有信心能夠順利完成這次春節大運輸的任務。