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勞動部公布移工春節加強防疫指引 雇主仲介應落實TOCC

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今針對移工休假外出、住宿及工作等防疫措施發布「移工、雇主及仲介春節期間COVID-19加強防疫指引」。本報資料照片
勞動部今針對移工休假外出、住宿及工作等防疫措施發布「移工、雇主及仲介春節期間COVID-19加強防疫指引」。本報資料照片

國內COVID-19疫情延燒，加上農曆春節假期將至，各界嚴陣以待。勞動部針對移工休假外出、住宿及工作等防疫措施，訂定「移工、雇主及仲介春節期間COVID-19加強防疫指引」，要求雇主與仲介加強春節期間對移工的健康監測、落實TOCC活動紀錄，並鼓勵移工減少外出、訪友，若出入公眾場合或搭乘大眾運輸工具應落實實聯制，未配合者將遭挨罰3000到1萬5000元罰鍰。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國指出，勞動部依對象別，包含移工、雇主、仲介公司以及國內疫情狀況，提供不同程度的防疫指引。雇主部分，應加強移工健康監測，每天量測並記錄身體健康狀況、體溫，如移工有症狀應儘速採檢或就醫；雇主或仲介公司應掌握移工放假外出足跡，並比對確診者足跡，如有重疊時，應儘速安排移工進行快篩，並協助進行自我健康監測14日，或至鄰近採檢站進行採檢。

同時，指引也建議雇主提供適當獎勵措施，鼓勵移工減少非必要外出，可由雇主或仲介公司代買食材或日常生活物品，如有外出時，雇主及仲介公司應提醒移工外出依規定應佩戴口罩、勤洗手、落實實聯制及保持社交距離，返回宿舍時應落實TOCC。

移工部分，蘇裕國說，除了提醒移工在春節假期期間減少外出、訪友，若出入公眾場合或搭乘大眾運輸工具應落實實聯制，未配合者將遭挨罰3000到1萬5000元罰鍰。

蘇裕國表示，假設雇主或仲介公司未確實執行指引，事後有移工確診，將依就業服務法罰雇主或仲介6萬到30萬元。

移工 春節 勞動部

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