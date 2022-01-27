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安星食鹽水注射液pH值偏低 3.3萬袋3月19日前回收

中央社 / 台北27日電

衛福部食藥署今天公布，有1批安星生理食鹽水注射液在效期將屆前，發生pH值偏低、超出標準的狀況，共約3.3萬袋廠內已無庫存，醫療院所的存貨將於3月19日前回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布藥品回收訊息，由安星製藥股份有限公司生產的生理食鹽水注射液，批號2003061的產品，在第22個月安定性試驗時，pH值測定未能符合規格。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿告訴中央社記者，本次是進行藥品優良製造作業規範（GMP）例行查核，檢驗業者留樣的生理食鹽水注射液產品，發現pH值僅4.4，標準須介於pH值4.5到7之間，已不符規定。

傅淑卿說，這款生理食鹽水注射液為處方用藥，只會在醫療院所使用，本次未達2年效期就出現pH值偏低不符規定，故啟動回收。

傅淑卿表示，這批生理食鹽水注射液數量共約3.3萬袋，廠內已無庫存，食藥署規定必須於3月19日前將醫療院所的存貨全數回收，業者則表示盼在1個月內回收完畢。

食藥署 衛福部

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