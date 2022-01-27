快訊

公務員史上最貪 中油高層辦公室搜出2700萬辯「借貸」

正妹去台新開戶...行員竟將電話給保全 金管會不排除開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／導線斷了險害命！國中生裝置無線心律器迎新生

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師謝育整分享15歲詹姓國中男學生裝置最新引進的雙腔無導線心律調節器。圖／台中榮總提供
醫師謝育整分享15歲詹姓國中男學生裝置最新引進的雙腔無導線心律調節器。圖／台中榮總提供

15歲詹姓國中男學生出生時因先天性心臟病心跳過慢，裝置傳統心律調節器；最近男學生多次出現抽搐，後因昏厥送急診，轉送台中榮總搶救，發現是身體成長後，長度不足導致導線斷裂所致，經裝置最新引進的雙腔無導線心律調節器，不但心跳恢復正常，跑步、運動不成問題，迎接快樂的國中生活。

台中榮總心臟電氣生理科主任謝育整說，台中榮總2017年引進無導線心律調節器至今服務59人，是國內最多例，國內去年5月最新引進雙腔型無導線節律器，台中榮總完成15例，也是國內最多例。

謝育整說明，詹姓男學生15年前因考量成長需求，植入單腔且導線置於心包膜上的傳統心律調節器，最近上學時多次抽搐，檢測後發現是男學生原本的傳統心律調節器導線出現耗損，心律調節器無法完全運作，心跳變慢，腦部血流不足所致。

謝育整表示，男學生後因突發性的心跳變慢到每分鐘30下昏厥送醫急救，經台中榮總兒童醫學中心主任林明志緊急置放臨時節律器，穩定其生命徵象。

檢測發現，男學生心律調節器導線因身體成長後，長度不足導致斷裂所致。考量男學生有跑步等運動需求，經與家長討論後，裝置雙腔無導線心律調節器，術後心臟恢復正常，有助生活品質提升。

謝育整說，台中榮總2017年引進無導線心律調節器，至今服務59人，國內最多，最小15歲、最長92歲，特殊案例發表在國際期刊；國內去年5月最新引進雙腔型無導線節律器，具有房室同步功能，台中榮總完成15例，也是國內最多例。

醫師謝育整分享15歲詹姓國中男學生裝置最新引進的雙腔無導線心律調節器。圖／台中榮總提供
醫師謝育整分享15歲詹姓國中男學生裝置最新引進的雙腔無導線心律調節器。圖／台中榮總提供
醫師謝育整分享15歲詹姓國中男學生裝置最新引進的雙腔無導線心律調節器。圖／台中榮總提供
醫師謝育整分享15歲詹姓國中男學生裝置最新引進的雙腔無導線心律調節器。圖／台中榮總提供

台中榮總 心臟病 國中生

延伸閱讀

與尼克結婚2年迎新生命　Ashly「反覆出血 」憂孩子痛苦

救心跳過慢休克 中榮引進雙腔無導線心律調節器

校門口突現巴士...高雄國中生確診 衛生局匡列34人隔離

桃市國中生未關手機被記小過 教團批：違反比例原則

相關新聞

日本大金閃流放電技術 實證可抑制新冠變異株

COVID-19疫情持續變異，在全球各國都造成極大影響，病毒透過空氣傳播的特性，也令許多民眾越來越注意空氣潔淨的重要性。...

他怨「領不到新鈔」 內行曝關鍵原因：這款ATM不一定有

農曆春節即將到來，很多人都會準備包紅包給長輩或小朋友，而多處ATM也都有提供換新鈔的服務。不過，有一名網友PO文表示，去ATM領錢後，卻發現領出來的是舊鈔，讓他忍不住抱怨「被ATM陰了」，引發網友熱烈討論。

冬季蔬果盛產價格砍半 屏東農民無奈

冬季蔬果盛產，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，屏北地區是蔬菜產地，遇到農曆年節，宅配貨運量增，這個月價格都不正常，茄子上...

今起2國道服務區增設電動車快充站 可免費充電40分鐘

因應春節連假電動車用路人充電需求，交通部高公局說，國道於湖口（南、北站）及清水服務區增設三座快充站，並從今天起開始試辦營...

影／導線斷了險害命！國中生裝置無線心律器迎新生

15歲詹姓國中男學生出生時因先天性心臟病心跳過慢，裝置傳統心律調節器；最近男學生多次出現抽搐，後因昏厥送急診，轉送台中榮...

【觀光業被放生／下】交通部禁食令 北市雙層觀光餐車遭殃砍上千訂位

台北市雙層觀光餐車去年底對外亮相，購票旅客可以一邊透過特別打造的透明車體飽覽北市市區風光，還能一邊在車上享用專人服務的星級飯店料理，新穎的服務在網路上暴紅，一位難求。但沒料到本土疫情升溫，交通部宣布1月23日起大眾運輸運具內禁止飲食，該車雖以推廣觀光為目的，用餐旅客皆須實名購票，卻因屬市區客運一環，被迫暫停營運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。