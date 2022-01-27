影／導線斷了險害命！國中生裝置無線心律器迎新生

15歲詹姓國中男學生出生時因先天性心臟病心跳過慢，裝置傳統心律調節器；最近男學生多次出現抽搐，後因昏厥送急診，轉送台中榮總搶救，發現是身體成長後，長度不足導致導線斷裂所致，經裝置最新引進的雙腔無導線心律調節器，不但心跳恢復正常，跑步、運動不成問題，迎接快樂的國中生活。

台中榮總心臟電氣生理科主任謝育整說，台中榮總2017年引進無導線心律調節器至今服務59人，是國內最多例，國內去年5月最新引進雙腔型無導線節律器，台中榮總完成15例，也是國內最多例。

謝育整說明，詹姓男學生15年前因考量成長需求，植入單腔且導線置於心包膜上的傳統心律調節器，最近上學時多次抽搐，檢測後發現是男學生原本的傳統心律調節器導線出現耗損，心律調節器無法完全運作，心跳變慢，腦部血流不足所致。

謝育整表示，男學生後因突發性的心跳變慢到每分鐘30下昏厥送醫急救，經台中榮總兒童醫學中心主任林明志緊急置放臨時節律器，穩定其生命徵象。

檢測發現，男學生心律調節器導線因身體成長後，長度不足導致斷裂所致。考量男學生有跑步等運動需求，經與家長討論後，裝置雙腔無導線心律調節器，術後心臟恢復正常，有助生活品質提升。

謝育整說，台中榮總2017年引進無導線心律調節器，至今服務59人，國內最多，最小15歲、最長92歲，特殊案例發表在國際期刊；國內去年5月最新引進雙腔型無導線節律器，具有房室同步功能，台中榮總完成15例，也是國內最多例。