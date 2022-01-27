快訊

公務員史上最貪 中油高層辦公室搜出2700萬辯「借貸」

正妹去台新開戶...行員竟將電話給保全 金管會不排除開罰

國家醫療品質獎 北榮獲22個獎項及標章全國第一

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總獲22屆國家醫療品質獎醫學中心組特優機構，總統蔡英文頒獎表揚，院長陳威明(右)代表受獎。圖／台北榮總提供
台北榮總獲22屆國家醫療品質獎醫學中心組特優機構，總統蔡英文頒獎表揚，院長陳威明(右)代表受獎。圖／台北榮總提供

醫策會2021國家醫療品質獎(NHQA)競賽於今天頒獎，台北榮總榮獲醫學中心組特優機構、持續品質改善20年獎等，一共22個獎項及標章，獲獎數居全國第一，並由總統蔡英文親自頒獎，院長陳威明代表受獎。北榮表示，為實現「視病猶親、追求卓越」的核心價值，積極建立標準化作業流程，達到制度化、系統化管理的目標，提供最高品質的醫療服務。

國家醫療品質獎競賽，為全國最具權威與專業的醫療品質競賽，涵蓋臨床照護、智慧醫療、行政管理及人才培育等面向，透過嚴謹評選制度，選拔國家級榮耀獲獎團隊，營造競合平台，將品質概念推廣全國醫療院所及相關產業，提供醫界兼具深度、廣度的學習資源，為臺灣卓越的醫療品質打下堅實穩固的基礎。

北榮教學部以「醫療創新研發」四面向，包括「醫學生技能訓練」、「跨領域訓練課程」、「模擬訓練課程」、「XR研展實境創新研發」等成果獲得「卓越中心」的肯定。在「XR延展實境創新研發」部份，將「醫療AR教學APP」應用於復健成效極佳，獲得病人高度肯定及新型專利認證。

此外，將氣切相關及心律不整電燒手術的VR教材進行技轉並發行，目前已推廣至全國13家醫療相關機構使用並持續增加；另於早期腎臟腫瘤的決策建議裝置及心律不整電燒手術的VR教材中，獲得經濟部智慧財產局新型專利認證，成果卓越，榮獲許多獎項與標章肯定。

台北榮總表示，以實證為基礎的臨床決策與照護模式是現代醫療的趨勢，為引領醫療政策變革和提升照護品質的重要因素。實證醫學中心團隊針對日常醫療照護中爭議性處置、臨床實務問題，運用實證醫學方式進行查證，提出可行方案，進一步優化臨床處置流程，建立標準化作業準則，積極培育院內外實證菁英累積逾萬人，並推廣近60家醫療院所。

為提升醫療照護品質，致力發展醫病共享決策輔助工具，近3年完成50餘項；並透過持續的研究發展，發展出建置網路醫學計算機、建構實證醫學教學研究互動知識網、創設肝癌風險預測APP三大創新，十年實證推廣成效，除獲得國家品質標章醫務管理組標章認證，本次更獲得卓越中心的榮耀。

榮獲「實證醫學類文獻查證組菁英組」金奬得主醫師林進偉醫師、護理師劉佳怡、藥師童聖鈞分享獲獎心得。他們表示，本次比賽題目是關於慢性貧血的輸血閾值與目標，一向是臨床上的重要課題，特別在疫情當下，全台缺血嚴重，血品更顯珍貴。藉由此次比賽機會，透過實證方法將相關文獻進行統整，形成具可行性的臨床建議，並於院內推廣，不僅強調注重病人安全，也能提升血品利用效率。

北榮院長陳威明（左5）與院內獲獎團隊合影。圖／台北榮總提供
北榮院長陳威明（左5）與院內獲獎團隊合影。圖／台北榮總提供

菁英 手術 專利

延伸閱讀

宜蘭新增確診足跡 過年除初一初二外都可打疫苗

竹縣春節疫苗不打烊 除夕到初六3500劑開放接種

還沒打第3劑快去預約！1922平台今10點放第21期預約

影／新北春節疫苗不打烊 醫療院所再加隨到隨打站

相關新聞

日本大金閃流放電技術 實證可抑制新冠變異株

COVID-19疫情持續變異，在全球各國都造成極大影響，病毒透過空氣傳播的特性，也令許多民眾越來越注意空氣潔淨的重要性。...

他怨「領不到新鈔」 內行曝關鍵原因：這款ATM不一定有

農曆春節即將到來，很多人都會準備包紅包給長輩或小朋友，而多處ATM也都有提供換新鈔的服務。不過，有一名網友PO文表示，去ATM領錢後，卻發現領出來的是舊鈔，讓他忍不住抱怨「被ATM陰了」，引發網友熱烈討論。

冬季蔬果盛產價格砍半 屏東農民無奈

冬季蔬果盛產，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，屏北地區是蔬菜產地，遇到農曆年節，宅配貨運量增，這個月價格都不正常，茄子上...

今起2國道服務區增設電動車快充站 可免費充電40分鐘

因應春節連假電動車用路人充電需求，交通部高公局說，國道於湖口（南、北站）及清水服務區增設三座快充站，並從今天起開始試辦營...

影／導線斷了險害命！國中生裝置無線心律器迎新生

15歲詹姓國中男學生出生時因先天性心臟病心跳過慢，裝置傳統心律調節器；最近男學生多次出現抽搐，後因昏厥送急診，轉送台中榮...

【觀光業被放生／下】交通部禁食令 北市雙層觀光餐車遭殃砍上千訂位

台北市雙層觀光餐車去年底對外亮相，購票旅客可以一邊透過特別打造的透明車體飽覽北市市區風光，還能一邊在車上享用專人服務的星級飯店料理，新穎的服務在網路上暴紅，一位難求。但沒料到本土疫情升溫，交通部宣布1月23日起大眾運輸運具內禁止飲食，該車雖以推廣觀光為目的，用餐旅客皆須實名購票，卻因屬市區客運一環，被迫暫停營運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。