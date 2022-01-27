國家醫療品質獎 北榮獲22個獎項及標章全國第一
醫策會2021國家醫療品質獎(NHQA)競賽於今天頒獎，台北榮總榮獲醫學中心組特優機構、持續品質改善20年獎等，一共22個獎項及標章，獲獎數居全國第一，並由總統蔡英文親自頒獎，院長陳威明代表受獎。北榮表示，為實現「視病猶親、追求卓越」的核心價值，積極建立標準化作業流程，達到制度化、系統化管理的目標，提供最高品質的醫療服務。
國家醫療品質獎競賽，為全國最具權威與專業的醫療品質競賽，涵蓋臨床照護、智慧醫療、行政管理及人才培育等面向，透過嚴謹評選制度，選拔國家級榮耀獲獎團隊，營造競合平台，將品質概念推廣全國醫療院所及相關產業，提供醫界兼具深度、廣度的學習資源，為臺灣卓越的醫療品質打下堅實穩固的基礎。
北榮教學部以「醫療創新研發」四面向，包括「醫學生技能訓練」、「跨領域訓練課程」、「模擬訓練課程」、「XR研展實境創新研發」等成果獲得「卓越中心」的肯定。在「XR延展實境創新研發」部份，將「醫療AR教學APP」應用於復健成效極佳，獲得病人高度肯定及新型專利認證。
此外，將氣切相關及心律不整電燒手術的VR教材進行技轉並發行，目前已推廣至全國13家醫療相關機構使用並持續增加；另於早期腎臟腫瘤的決策建議裝置及心律不整電燒手術的VR教材中，獲得經濟部智慧財產局新型專利認證，成果卓越，榮獲許多獎項與標章肯定。
台北榮總表示，以實證為基礎的臨床決策與照護模式是現代醫療的趨勢，為引領醫療政策變革和提升照護品質的重要因素。實證醫學中心團隊針對日常醫療照護中爭議性處置、臨床實務問題，運用實證醫學方式進行查證，提出可行方案，進一步優化臨床處置流程，建立標準化作業準則，積極培育院內外實證菁英累積逾萬人，並推廣近60家醫療院所。
為提升醫療照護品質，致力發展醫病共享決策輔助工具，近3年完成50餘項；並透過持續的研究發展，發展出建置網路醫學計算機、建構實證醫學教學研究互動知識網、創設肝癌風險預測APP三大創新，十年實證推廣成效，除獲得國家品質標章醫務管理組標章認證，本次更獲得卓越中心的榮耀。
榮獲「實證醫學類文獻查證組菁英組」金奬得主醫師林進偉醫師、護理師劉佳怡、藥師童聖鈞分享獲獎心得。他們表示，本次比賽題目是關於慢性貧血的輸血閾值與目標，一向是臨床上的重要課題，特別在疫情當下，全台缺血嚴重，血品更顯珍貴。藉由此次比賽機會，透過實證方法將相關文獻進行統整，形成具可行性的臨床建議，並於院內推廣，不僅強調注重病人安全，也能提升血品利用效率。
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