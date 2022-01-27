日本大金閃流放電技術 實證可抑制新冠變異株

COVID-19疫情持續變異，在全球各國都造成極大影響，病毒透過空氣傳播的特性，也令許多民眾越來越注意空氣潔淨的重要性。日本大金工業與大阪大學微生物病研究所、感染機構研究部門、病毒感染控制領域的塩田達雄教授及佐佐木正大助教共同合作，證實了大金工業獨創的閃流放電技術對新型冠狀病毒（SARS-Cov-2）的變種病毒Alpha/Beta/Gamma株可達99.9%以上、Delta株可達99.8%以上的抑制活性的效果。

「閃流放電」是大金工業獨創的空氣淨化技術，對空氣中的細菌病毒等有害物質，具有強力的氧化分解能力。閃流放電屬於電漿放電的一種，可穩定生成過去難以安定產生的「高速電子」，與一般的電漿放電技術相比，具有能持續消除異味、雜菌、室內汙染物質如甲醛，以及過敏物質、塵蟎等的效果。

大金工業從2004年開始驗證閃流放電技術的效果，透過公共機關證實了強毒性禽流感病毒（A型H5N1）及呼吸道融合病毒（RS病毒）、鼠型諾羅病毒（病毒類）、大腸菌及綠膿桿菌（細菌類），杉樹花粉的過敏物質類及黴菌、塵蟎的糞便及屍體等60種類以上的效果。疫情爆發後，大金在2020年7月也證實閃流放電對新型冠狀病毒的既有株99.9%以上抑制活性，此次更新增確認了新型冠狀病毒的變種病毒Alpha株、Beta株、Gamma株在照射閃流放電4小時下，99.9%以上可抑制其活性，Delta株則是99.8%以上抑制其活性。