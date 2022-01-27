冬季蔬果盛產價格砍半 屏東農民無奈

冬季蔬果盛產，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，屏北地區是蔬菜產地，遇到農曆年節，宅配貨運量增，這個月價格都不正常，茄子上周1台斤還有2、30元，這周變成10元。蜜棗也大受影響，頂級品價格跌一半，次級品賣不出去。立委莊瑞雄接獲農民陳情後，農委會啟動冷鏈倉儲收購，農禾農產公司收購，農會透過聯採中心協助農民媒合市場通路。

龔泰文無奈說，農曆年節將近，宅配貨運量塞爆，產地價格直落，農民在農曆年前後幾乎都賠錢。里港農友吳志賢種植小黃瓜，他說，一箱30台斤小黃瓜現今產地價僅400元，光是成本就7百元，去年產地價還有1800元，「賣一箱賠一箱，心在淌血」，加上農曆春節到，盤商停止收貨，農產品不知道銷往哪裡，農民很著急。

九如棗農江政恩說，以往過年蜜棗特級品可衝上每台斤150元，今年有100元就很不錯了。龔泰文說，受宅配貨運塞車，蜜棗的價格跌一半，茄子上周一台斤還有2、30元，現在只剩10元，其他皇帝豆、瓜果類等價格都不好。

莊瑞雄說，每年過年前後，剛好是屏東農特產盛產季，今年疫情緊張，民眾採宅配送禮，物流暴增，他昨接到農民陳情，協請農委會啟動冷鍊倉儲收購機制。