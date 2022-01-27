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冬季蔬果盛產價格砍半 屏東農民無奈

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
立委莊瑞雄（後排站者右二）昨接獲農民陳情後，今天到邀請農糧署南區分署長羅正宗（後排站者右一）到九如鄉農會傾聽農民心聲。記者劉星君／攝影
立委莊瑞雄（後排站者右二）昨接獲農民陳情後，今天到邀請農糧署南區分署長羅正宗（後排站者右一）到九如鄉農會傾聽農民心聲。記者劉星君／攝影

冬季蔬果盛產，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，屏北地區是蔬菜產地，遇到農曆年節，宅配貨運量增，這個月價格都不正常，茄子上周1台斤還有2、30元，這周變成10元。蜜棗也大受影響，頂級品價格跌一半，次級品賣不出去。立委莊瑞雄接獲農民陳情後，農委會啟動冷鏈倉儲收購，農禾農產公司收購，農會透過聯採中心協助農民媒合市場通路。

龔泰文無奈說，農曆年節將近，宅配貨運量塞爆，產地價格直落，農民在農曆年前後幾乎都賠錢。里港農友吳志賢種植小黃瓜，他說，一箱30台斤小黃瓜現今產地價僅400元，光是成本就7百元，去年產地價還有1800元，「賣一箱賠一箱，心在淌血」，加上農曆春節到，盤商停止收貨，農產品不知道銷往哪裡，農民很著急。

九如棗農江政恩說，以往過年蜜棗特級品可衝上每台斤150元，今年有100元就很不錯了。龔泰文說，受宅配貨運塞車，蜜棗的價格跌一半，茄子上周一台斤還有2、30元，現在只剩10元，其他皇帝豆、瓜果類等價格都不好。

莊瑞雄說，每年過年前後，剛好是屏東農特產盛產季，今年疫情緊張，民眾採宅配送禮，物流暴增，他昨接到農民陳情，協請農委會啟動冷鍊倉儲收購機制。

農糧署南區分署長羅正宗說，今年冬季氣候穩定，蔬菜量多價跌，農產品生產過剩，農糧署會啟動冷鏈系統、加工或是拓展通路等措施協助農民，耐儲放農產品先冷藏 ，等到市場量減少時再釋出，可加工農產品，請加工廠幫忙。龔泰文說，會召集農會聯合採購中心協助農民找市場。

屏東縣里港農友吳志賢種植小黃瓜，他說，一箱30台斤小黃瓜現今產地價僅400元，光是成本就7百元，去年產地價還有1800元，「賣一箱賠一箱，心在淌血」。記者劉星君／攝影
屏東縣里港農友吳志賢種植小黃瓜，他說，一箱30台斤小黃瓜現今產地價僅400元，光是成本就7百元，去年產地價還有1800元，「賣一箱賠一箱，心在淌血」。記者劉星君／攝影
屏東縣里港農友吳志賢種植小黃瓜，他說，一箱30台斤小黃瓜現今產地價僅400元，光是成本就7百元，去年產地價還有1800元，「賣一箱賠一箱，心在淌血」。記者劉星君／攝影
屏東縣里港農友吳志賢種植小黃瓜，他說，一箱30台斤小黃瓜現今產地價僅400元，光是成本就7百元，去年產地價還有1800元，「賣一箱賠一箱，心在淌血」。記者劉星君／攝影
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屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，屏北地區是蔬菜產地，遇到農曆年節，宅配貨運量增，這個月價格都不正常，茄子上周1台斤還有2、30元，這周變成10元。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，屏北地區是蔬菜產地，遇到農曆年節，宅配貨運量增，這個月價格都不正常，茄子上周1台斤還有2、30元，這周變成10元。記者劉星君／攝影

農民 農會 屏東縣

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