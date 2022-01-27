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全台最大特斯拉充電站坐落嘉義 19支快速充電樁啟用

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式。記者魯永明／攝影
嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式。記者魯永明／攝影

快過年了，嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式，全場19支DC直流快速充電樁，成為全台最大特斯拉充電站，位在中山高嘉義交流道下，方便車主回嘉過年，以及南北往返充電需求。

縣府興建水牛公園，閒置荒廢，縣府爭取中央補助1500萬元整修完成，2019年賣場大樓招標，由新日化公司得標，成立水牛厝公司經營，在公園廣場提供特斯拉、保時捷公司，設置電動車超級充電站，特斯拉充電樁250ＫＷ，保時捷320Ｋ，充電快速，成為車友熱門超充站。

下午啟用剪綵，台灣新日化公司董事長張志毓、縣府經發處長江振瑋、議會副議長陳怡岳、縣農會總幹事黃貞瑜、嘉義縣企業協會會長陳世文、台電嘉義區營業處及特斯拉代表等共同剪綵啟用，現場停放2輛保時捷電動車及17輛特斯拉電動車，估計逾5千萬。

張志毓說，國內有2萬輛電動車，近年全球環保意識抬頭，台灣綠能產業蓬勃發展，為滿足特斯拉客群充電需求，完成17座特斯拉及2座保時捷充電樁設置，申請台電設高壓站，水牛公園是嘉義入口，在中山高嘉義交流道下，占地利之便，過年前啟用，方便車友南北往來。

洪姓特斯拉車主說，超充站V3充電樁有250Ｋ電力，讓充電能量提升，充到飽只需30至40分，過去充電站不普及，跑長程有里程焦慮感，有了超充站，方便環島南來北往。黃貞瑜帶領農會及農民優鮮農產品在會場擺攤，吸引車友及來賓選購做伴手禮。

嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式。記者魯永明／攝影
嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式。記者魯永明／攝影
嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式。記者魯永明／攝影
嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式。記者魯永明／攝影
嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式。記者魯永明／攝影
嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式。記者魯永明／攝影
嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式。記者魯永明／攝影
嘉義耐斯集團旗下台灣新日化公司新成立的水牛厝公司，下午在嘉義縣太保市水牛公園，舉行17座特斯拉及2座保時捷，合計19座快速充電樁剪綵啟用儀式。記者魯永明／攝影

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