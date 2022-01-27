聽新聞
test
0:00 / 0:00
今起2國道服務區增設電動車快充站 可免費充電40分鐘
因應春節連假電動車用路人充電需求，交通部高公局說，國道於湖口（南、北站）及清水服務區增設三座快充站，並從今天起開始試辦營運，提供TPC、CCS1、CCS2規格24小時營運不間斷充電服務，減少電動車用路人里程焦慮。
高公局說，湖口（南、北站）及清水服務區三座快充站各提供六個電動車充電優先停車位，春節試營運優惠期間（1月27日至2月6日止），CCS1及CCS2享免付費充電服務，採每次充電時間為20分鐘，可連續使用充電服務2次，最高充電上限時間為40分鐘，而Tesla TPC充電則按Tesla會員制度收（繳）費。
高公局說，充電站並有現場工作人員（每日8:00~20:00）協助導引用路人下載iParking Line啟動充電服務，現場告示牌設有QR Code及載明客服專線0800-600-098，歡迎多加利用。
高公局表示，高速公路除湖口（南北站）及清水服務區設有快充站外，另於西螺服務區北上加油站（CCS1及CCS2）及關西服務區（慢充）亦設有電動車充電服務站。2月底東山服務區將加入快充站充電服務。
高公局說，另為加強防疫措施，對於充電槍握把等駕駛人易接觸部分，已責成充電服務人員加強清潔消毒工作，歡迎用路人在服務區將身心與車輛的能量都加滿，享受愉快、安全的旅程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言