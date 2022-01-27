今起2國道服務區增設電動車快充站 可免費充電40分鐘

因應春節連假電動車用路人充電需求，交通部高公局說，國道於湖口（南、北站）及清水服務區增設三座快充站，並從今天起開始試辦營運，提供TPC、CCS1、CCS2規格24小時營運不間斷充電服務，減少電動車用路人里程焦慮。

高公局說，湖口（南、北站）及清水服務區三座快充站各提供六個電動車充電優先停車位，春節試營運優惠期間（1月27日至2月6日止），CCS1及CCS2享免付費充電服務，採每次充電時間為20分鐘，可連續使用充電服務2次，最高充電上限時間為40分鐘，而Tesla TPC充電則按Tesla會員制度收（繳）費。

高公局說，充電站並有現場工作人員（每日8:00~20:00）協助導引用路人下載iParking Line啟動充電服務，現場告示牌設有QR Code及載明客服專線0800-600-098，歡迎多加利用。

高公局表示，高速公路除湖口（南北站）及清水服務區設有快充站外，另於西螺服務區北上加油站（CCS1及CCS2）及關西服務區（慢充）亦設有電動車充電服務站。2月底東山服務區將加入快充站充電服務。