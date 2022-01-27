他怨「領不到新鈔」 內行曝關鍵原因：這款ATM不一定有
農曆春節即將到來，很多人都會準備包紅包給長輩或小朋友，而多處ATM也都有提供換新鈔的服務。不過，有一名網友PO文表示，去ATM領錢後，卻發現領出來的是舊鈔，讓他忍不住抱怨「被ATM陰了」，引發網友熱烈討論。
該名網友在PTT WomenTalk板發文表示，近日去ATM領要包紅包的錢，外頭明明貼公告說是新鈔，沒想到領出來卻是舊鈔，讓他傻眼直呼「到底是什麼東西，都領出來了，總不能存回去吧，真的懶得跑了」。
文章曝光後，網友紛紛留言「真鈔就好，管它新舊」、「收到錢都開心啦」、「管它新舊，有錢就好，不要就收回來」、「一定會換新鈔，希望收到的人開心」、「新鈔在香香的紅包袋，才是過年的味道啊」。
還有內行網友指出，「有存款功能的ATM就不一定是新鈔」、「循環機不會裝新鈔」、「臨櫃換」。事實上，央行今年備妥了近6000億元新鈔供民眾兌換，而為加強服務民眾，央行也提供兌換地點的Google Maps地圖，供查詢兌換新鈔的據點。
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