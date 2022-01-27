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初二、初三宜花東飆8成訂房率 高公局估湧大量旅遊車潮

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
春節國道重點壅塞路段預測一覽表。圖／高公局提供
春節國道重點壅塞路段預測一覽表。圖／高公局提供

周末就是春節連假。交通部高公局說，依據觀光局訂房率資料，春節連假期間以初二、初三訂房率較高，且宜花東訂房率接近八成，預估將有大量旅遊車潮，建議路人避開國道壅塞路段及時段。

高公局說，預估春節連假期間將有大量返鄉及旅遊車潮湧現國道，建請民眾多搭乘公共運輸，或多利用台9、61、63等長途替代道路，短途部分則請盡量利用省縣道，不要上國道，如一定要使用國道，則請提前規畫行程避開尖峰路段及時段，並於行車前養足精神，切勿疲勞駕駛，以維行車安全。

高公局說，中央氣象局預報，1月28日（連假前1日）起，北部及中部將有局部短暫雨，請小心駕駛，並請留意行駛國道如遇白天大雨及夜間，均應開啟頭燈。

高公局說，若未遵守，依照「道路交通管理處罰條例」第33條1項6款及42條規定，白天如遇大雨等視線不良時，未開頭燈可處1200至3600元罰鍰，夜間未開頭燈可處3000至6000元罰鍰，請民眾行車遇相關情境時務必開頭燈，以免影響行車安全及受罰。

高公局說，針對連假尖峰時段大量車潮，已採取相關交通疏導管制措施，惟部分路段車多壅塞在所難免，請用路人參考路況預報資訊避開壅塞路段及時段。

高公局說，為分散連假期間尖峰時段車流，春節連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施。並請善用「高速公路1968App」查詢疏運措施及國道即時路況，避開壅塞路段及時段。

連假 國道 春節

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