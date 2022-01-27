春節染疫高風險期 醫：老人小孩當心

即將到來的農曆春節對抵抗力較弱的老人、以及尚未接種疫苗的12歲以下兒童帶來嚴峻的疫情考驗。台灣感染症醫學會理事長王復德強調，Omicron並非不會造成重症。林口長庚紀念醫院副院長邱政洵也指出，國外已有兒童感染新冠肺炎、因嚴重併發症死亡的案例，民眾不可不慎。

王復德強調，春節是民眾全台大移動的時期，且有眾多群聚機會，Omicron變種傳播能力強、若沒做好相應的防護措施，民眾感染機會也會大增，並在春節後造成疫情增溫，提醒民眾能做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離等「三防」措施，並執行「三擊」行動：接種疫苗、有症狀積極篩檢、染疫後妥善治療等。

Omicron變種病毒感染者多以輕症、無症狀為主，因此許多國家開始放寬防疫措施，認為已經可以開始恢復常態生活。但外國衛生組織示警，在病毒的高傳染力下，較脆弱的人群更容易被感染，進而產生重症與死亡風險。

王復德指出，過年對老人、小孩，以及其他沒打過疫苗的民眾來說是高風險期，目前尚有四、五百萬人還沒打完兩劑疫苗，甚至完全沒接種，此類族群住院重症機率較高，在疫情控制不了最有可能造成重症或死亡，「國外 Omicron 也是有重症病例的，不能掉以輕心。」

邱政洵也指出，目前兒童、青少年的染疫途徑以家庭傳播為主，少部分則是在學校感染，雖尚未出現兒童染疫死亡的案例，但仍不能掉以輕心，尤其如「小兒多系統發炎症候群（MIS-C）」等嚴重併發症不容忽視，國外目前已有 6431 起案例，其中 55 名兒童因此死亡。

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