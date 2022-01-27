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環保署「綠點」加碼大放送 2月底前首購可獲1萬點

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
從未獲得綠點商品點數的環保集點會員，2月底前選購任一件綠點商品，再加送1萬綠點。圖／環保署提供
從未獲得綠點商品點數的環保集點會員，2月底前選購任一件綠點商品，再加送1萬綠點。圖／環保署提供

許多民眾下載環保署App「環保集點」，但只靠搭乘大眾運輸收集「綠點」，為了迎接新春，環保署今天宣布加碼大放送，只要是從未獲得綠點商品點數的環保集點會員，2月底前選購任一件綠點商品，再加送1萬綠點。

環保集點為民眾提供「食、衣、住、行」全方位的集兌點日常生活用品，包括環保標章、碳足跡標籤、MIT微笑標章、有機農產品、CAS台灣優良農產品、產銷履歷等標章的3C家電、清潔用品、衛生紙、保溫杯、辦公文具用品及食品。

目前全家便利商店、全國電子、大潤發、愛買、萊爾富、東森購物網、環保生活家等都是環保集點合作通路，共有近2千項綠點商品可供選購。

環保署表示，已經申請環保集點帳戶的會員，記得除了悠遊卡、一卡通、icash2.0、happycash等電子票證可以綁定在環保集點帳戶外，環保集點合作通路的會員（帳號或卡號）也要綁定到環保集點帳戶，第一次到環保集點合作通路不限金額，購買任一件綠點商品，3天內就可以拿到綠點商品點數和加碼的1萬綠點。

環保署 一卡通

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