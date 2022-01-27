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衛武營升級場館內外防疫措施 添觀演工作環境安全防護
衛武營國家藝術文化中心是新春燈會重要場地，館方表示，已自主升級場館內外六項防疫設備，提供民眾及演職人員更安全的觀演與工作環境。
衛武營表示，在4個廳院、售票櫃檯與座椅設備，都採用「黃金甲抗菌鍍膜技術」進行抗菌鍍膜工程，透過抗菌鍍膜液噴灑於座椅設備表面，形成長效奈米防護膜；廳院演出結束後，以「紫外線消毒燈車」加強廳院內及前、後台消毒，增添安全防護。
在場館公共區域、電梯、手扶梯及廁所部分，衛武營在每一場次活動前後、進場前及散場後，增加清潔、消毒頻率，最容易觸摸到的手扶梯，裝置「手扶梯消毒殺菌機」，進行不間斷地清潔殺菌，藉以防止接觸傳染。場館也引進「超微粒水霧機」、「空氣霧化器」，每日定時噴灑於觀眾與演出團隊出入頻繁的場館空間。
除此之外，針對場館室內空氣品質與外氣循環的空調運作設定管理，衛武營委託SGS台灣檢驗科技公司進行檢查、量測、分析場館室內空氣品質狀況，配合專業空調顧問技師調整場館空調箱外氣循環設定，及進行箱體內消毒作業，降低病毒在空氣中的傳染力。
衛武營表示，相關防疫措施，將依中央主管機關指示進行滾動式調整，同時也提醒民眾入館須配戴口罩、消毒雙手、測量額溫，進行實聯制；參與榕樹廣場與戶外活動，也要遵守防疫規範並保持社交距離。
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