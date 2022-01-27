疫情衝擊大 竹市站前、鬧區街友人數增加

景氣差加上疫情衝擊大，新竹市有街友服務單位發現街友有增加趨勢，火車站、護城河周邊常見街友瑟縮騎樓等處，且逢農曆年，竹市會有家長帶小孩子發紅包給街友，吸引街友「好康逗相報」。社福團體強調服務街友以發放實體物資為主，讓街友溫暖過年。

竹安公益服務協會現承接新竹市街友外展中心，目前列冊街友80多人，半數集中在市區如火車站、地下道、站前廣場等周邊區域。協會配合市府供應街友物資、熱食或協助就醫等。

協會主任李冠杰說，疫情影響大，光去年服務的街友就多了20多人，尤其因爲疫情緣故，許多本地或外縣市供餐據點都取消供應或祭出時段限制等，街友生活更加困難，且每年快到過年時間，竹市街頭街友也增加了部分新面孔。

李冠杰說，以台北車站來說，善心單位或熱心人士很多，街友物資相對豐沛，新竹市則會有民眾自發性發紅包，確實會有街友因為物資領太多，偏好拿取現金會選擇轉往新竹市。

為何會有民眾發紅包？李冠杰說，有的是家長機會教育帶孩子到街頭發紅包，1個紅包內有100元現金，也曾遇過有民眾中樂透，大方發放1千元現金的紅包給街友，雖然因為疫情緣故，近2年發紅包情形減少，但還是會有進而引來街友，過年後又會離去。

人安基金會新竹平安站農曆年前都會辦理寒士吃飽30尾牙，今年再度因疫情停辦。站長林盈左說，因為停辦尾牙改發送尾牙年禮及應急紅包，這陣子已經陸續將年禮送到寒士、街友、單親媽媽手中，讓他們能在過年時享有一頓溫飽，感受社會大眾溫暖。