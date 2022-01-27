守護瀕臨滅絕西伯利亞「白鶴」 縣府架鐵網圍籬

國際列為瀕臨滅絕的西伯利亞「白鶴」去年11月飛來宜蘭度冬，棲息在宜蘭市休耕農田，最近發生野狗入侵嚇壞這隻遠來的嬌客，另有人噴灑除草劑，周邊農民也準備春耕。縣政府展開護鳥行動，今天決定架設鐵網避免野狗闖入，同時也要請農民配合不要投放農藥。

白鶴的棲息地由熱心鳥友呂學麟老師與志工幫忙守護，但農曆春節期間，志工恐分身乏術，加上日前曾經有野狗入侵白鶴經常覓食的農田，讓人擔心白鶴的安危；此外，最近即將進入春耕季節，目前休耕農田的周邊，有農民進行翻耕，萬一白鶴不小心在覓食時吃進有農藥的東西，性命不保。

呂學麟老師說，上周六野狗入侵，志工向有關單位提議「在田埂頭圍鐵絲網」；26日志工反映，休耕田北側的田埂正噴除草劑，旁邊的田地也開始翻耕，引擎聲呼嘯著，鶴躲在距離50M外的田埂邊，焦躁不安地跺步，後來受不了耕耘機驚嚇，白鶴終於飛到夜棲地，愕愣愣地在夕陽的金光下呆立許久。