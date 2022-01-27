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守護瀕臨滅絕西伯利亞「白鶴」 縣府架鐵網圍籬

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
瀕臨滅絕的西伯利亞「白鶴」棲地周邊農地，已有農民開始翻耕準備種稻，白鶴就站在耕耘機的對面，受到驚嚇，不知所措。圖／呂學麟提供
瀕臨滅絕的西伯利亞「白鶴」棲地周邊農地，已有農民開始翻耕準備種稻，白鶴就站在耕耘機的對面，受到驚嚇，不知所措。圖／呂學麟提供

國際列為瀕臨滅絕的西伯利亞「白鶴」去年11月飛來宜蘭度冬，棲息在宜蘭市休耕農田，最近發生野狗入侵嚇壞這隻遠來的嬌客，另有人噴灑除草劑，周邊農民也準備春耕。縣政府展開護鳥行動，今天決定架設鐵網避免野狗闖入，同時也要請農民配合不要投放農藥。

白鶴的棲息地由熱心鳥友呂學麟老師與志工幫忙守護，但農曆春節期間，志工恐分身乏術，加上日前曾經有野狗入侵白鶴經常覓食的農田，讓人擔心白鶴的安危；此外，最近即將進入春耕季節，目前休耕農田的周邊，有農民進行翻耕，萬一白鶴不小心在覓食時吃進有農藥的東西，性命不保。

呂學麟老師說，上周六野狗入侵，志工向有關單位提議「在田埂頭圍鐵絲網」；26日志工反映，休耕田北側的田埂正噴除草劑，旁邊的田地也開始翻耕，引擎聲呼嘯著，鶴躲在距離50M外的田埂邊，焦躁不安地跺步，後來受不了耕耘機驚嚇，白鶴終於飛到夜棲地，愕愣愣地在夕陽的金光下呆立許久。

翻耕農地後，農民接著將施放金寶螺粉，熱心志工向相關單位反映，縣政府今天決定出手展開第二波護鳥行動，在白鶴經常覓食的休耕農地四周架起鐵網，避免野狗入侵干擾棲地，同時透過市農會委請專人採取人工割草，請農民不要噴灑除草劑及不用農藥，或採取友善耕種，白鶴通常在3、4月間結束度冬北返，盼大家讓牠好好在蘭陽平原度過這段時間。

被國際上列為瀕臨滅絕的西伯利亞「白鶴」經常在休耕農地覓食，最近因野狗入侵受到驚嚇。圖／呂學麟提供
被國際上列為瀕臨滅絕的西伯利亞「白鶴」經常在休耕農地覓食，最近因野狗入侵受到驚嚇。圖／呂學麟提供
最近有人在田梗噴灑除草劑，護鳥志工擔心危害白鶴的安全。圖／呂學麟提供
最近有人在田梗噴灑除草劑，護鳥志工擔心危害白鶴的安全。圖／呂學麟提供
被國際上列為瀕臨滅絕的西伯利亞「白鶴」經常在休耕農地覓食。圖／呂學麟提供
被國際上列為瀕臨滅絕的西伯利亞「白鶴」經常在休耕農地覓食。圖／呂學麟提供
最近有人在田梗噴灑除草劑，護鳥志工擔心危害白鶴的安全。圖／呂學麟提供
最近有人在田梗噴灑除草劑，護鳥志工擔心危害白鶴的安全。圖／呂學麟提供

農民 農地 宜蘭

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