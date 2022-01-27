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春節預防食物中毒 注意新鮮加熱五原則

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
春節團圓聚餐不管是自行烹煮年菜、還是餐廳圍爐或使用網路平台外送年菜，要預防食品中毒5原則。圖／本報資料照片
春節團圓聚餐不管是自行烹煮年菜、還是餐廳圍爐或使用網路平台外送年菜，要預防食品中毒5原則。圖／本報資料照片

春節假期間親朋好友圍爐團聚，營養師建議民眾團圓聚餐不管是自行烹煮年菜、還是餐廳圍爐或使用網路平台外送年菜，呼籲要注意飲食安全，並提醒加熱煮食先一定要洗手、新鮮、生熟食分開、徹底加熱及注意保存溫度，才是預防食品中毒的5原則，讓團圓飯吃得更安心。

南投衛生局指出，近來縣內發生多起腹瀉群聚及食品中毒案例，衛生檢查後發現，不外乎是在食材保存或食物烹調過程中，未能保持新鮮及完成加熱，因此提醒食品業者及消費者購買食材前，應計畫好烹煮及食用的份量，購買後之食材或冷凍年菜應儘速放入冰箱冷藏或冷凍貯存，冰箱也應避免存放過多的食材導致冷卻效果不佳，造成微生物滋長。

食品科表示，春節歡樂迎新春，外出走春踏青應避免直接飲用山泉水，及採集食用不明的動植物，祭拜時因三牲祭品及冷凍年菜長時間擺放室溫，因而在食用前務須徹底加熱，此外，如廁後及處理不同食材前，應以肥皂完全洗淨雙手；處理海鮮及肉類產品也務必要徹底加熱，切勿追求口感，以避免食品中毒。

預防食品中毒5原則，建議調理食品前後需洗淨雙手，有傷口要包紮；食材要新鮮，用水要衛生；處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染；特別是食品加熱時中心溫度要超過70℃，細菌才容易被消滅；而食材食物要注意保存溫度，保存低於7℃，室溫不宜放置過久，才能讓春節團圓吃得更安心。如有食品衛生安全問題，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。

衛生局 中毒 年菜

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