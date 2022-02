受到大衝擊！ 面對哭泣的癌末病人 侯文詠：我擁有知識、技術，為何卻不如一位什麼都沒有的修女？

醫院的存在價值是什麼?

黃院長來電的語氣客氣而懇切,他是這樣開始的:「我一直在想,和信醫院成立到現在三十年了,這個醫院到底還有沒有存在的價值?」黃院長是醫界大老也是長輩,這樣的開場白,對我來說,當然是有點摸不著頭緒。接著他又說:「當年你曾經interview過我,我的理念我相信當時應有通過你的測試。」聽他這樣說,我更是一頭霧水。

我之所以認識黃院長是在二十多年前,那時他以《用心聆聽》這本書作者的身分,接受了我主持的廣播節目,二個小時的訪談。當時我們暢談了他對醫學的理念以及堅持。後來我離開了醫界,成為專職作家,出版了《白色巨塔》這本小說。

或許因為這些因緣,我被黃院長邀請擔任黃達夫醫學教育促進基金會的董事。二十多年來,透過基金會的運作,我參與了黃院長對於他所堅信的理念的投入,從送醫學生出國實習、醫學人文書籍的出版、國際學者座談、交流、臺東醫療的支援、New School成立⋯⋯擁有了近乎搖滾區的席位與一手觀察。

以他如此的付出,問出這樣的問題,就算是謙遜、客氣,也說不通。最後,院長終於提出他寫篇文章的邀請:「和信已經三十年了,這是一本病人、員工一起完成的書,你可不可以幫我們看看,這樣的努力是不是還能夠通過你的標準,還有沒有繼續存在下去的價值。」

寫序、導讀書,對我來說都還算是駕輕就熟的事。不過這篇文章,卻讓我頭痛很久。與其說是我被邀請的一篇感想,還不如說是一個嚴肅的問題。超級不好作答。

關愛生命是不需要條件的

「以病人為中心的醫療」、「用心聆聽病人」、「創造生命的改變」⋯⋯ 二、三十年前從黃院長那裡聽到時,老實說,已經不算新鮮了。奇怪的是,或許太過老生常談了,這些一天到晚被掛在長官嘴邊的所謂「理念」,在我們這些第一線醫療人員的心目中,變成了一種星星似的存在—雖說值得仰望,但在當時以「治癒病人」為目標的醫療體系中,似乎是一種不可能、也沒有真正想要企及的遠方。

我記得有位老師私下曾跟我說:「侯醫師,我們以前學的那一套就是把病人醫好,如果時代變成還要跟病人撒嬌,我實在做不來。」

(本文出自《改變生命的故事》,未經同意禁止轉載。) 從某個角度來說,這位老師多少代表了那個年代一位「好」醫師的自我要求與標準。我差不多也就在這樣的氛圍中,完成了我住院醫師的訓練。升任主治醫師之後,除了手術麻醉外,我還負責腫瘤病房末期癌症病人的疼痛控制。或許是面對癌症末期病人的經驗有限,一走進病房,碰到哭泣的病人,我總是覺得進退維谷—安慰病人的謊話說不出口,說實話又不知如何安慰病人。

或許受到黃院長《用心聆聽》的影響—雖不確定這樣做真能解決問題,但我嚴格自我要求,再碰到病人哭泣,一定要坐下來聆聽,直到病人情緒恢復。讓我衝擊最大的一次經驗,發生在下定決心之後不久。就我在病床旁坐下來之後,一位修女隨後走進來,也在我身旁坐下,為病人輕聲禱告。

病人自顧啜泣,我別無選擇。除了啜泣聲外,病房很安靜,誰也沒多說話。修女愈禱告愈專注,但我卻如坐針氈。隨著時間過往,一個巨大的疑惑在我內心產生:「我擁有知識、技術,甚至整個醫院的醫療資源,為什麼我內在的信念與安定感,卻讓我不如一位什麼都沒有的修女?」

醫療的目標只是「治癒」病人?

那事件給我很深刻的衝擊,讓我有機會重新檢視一些過去不曾想過的事情,我開始想:修女與我最大的差別在於設定的目標不同。一位醫療人員的目標,如果只是狹窄地設定在「治癒」病人,當病人無法治癒時,醫療就失去了存在的價值。反觀修女,因為她所定義的存在的目標正是關愛生命,而關愛生命是不需要條件的。

我有點被我當時體會到的道理震懾了。原來我們的價值觀決定了我們關心的範圍,關心的範圍決定了視野,視野又決定了能力。嚴格來說,我之所以感到不安,其實在於,做為一名以「治癒病人」為目標的醫師,面對一位哭泣的癌末病人,我的能力其實是不足夠的。

醫療的價值在於「生命的改變」

「治癒病人」當然是醫療最重要的使命之一。問題是,如果只有「治癒」病人才能定義我們的成功,面對死神,早晚我們都要面臨失敗的。一份注定失敗的工作,如何讓自己長久安身立命呢?

如果不想這些,就讓工作就只是工作,用卓越、榮耀、升等、財富這些競爭的指標來取代「治癒病人」行得通嗎?光是追求更多的論文發表、更高的治癒成功率、更快的升等、更大的收入⋯⋯ 這些真能成為支持我們一輩子從事醫療工作的動力?

做為癌末病人的照護醫師的過程中,我有很多的機會跟病人聊天,理解病人的想法。隔著護理站,你會發現內外是截然不同的兩個世界。護理站裡,病人在乎的是親密關係、意義,沒有例外。護理站外的現實世界正好相反,大家寧可犧牲病人在乎的,而去競爭研究資源的大小、論文的多少、升等的快慢,名氣、聲望、門診病人數 ⋯⋯進進出出護理站,荒謬的感覺排山倒海而來。如果將來我們都得面臨癌末病人所面對的一切,在乎一樣的東西,為什麼現在,我們卻浪費大把的時間,追求著完全相反的事情?

「自私自利」vs.「自利利他」

如果做不到忽略、遺忘,一定要追根究柢下去—病人也好,醫事人員也好,最終每個人還是得回來問自己,追問那些最本質的問題:我的生命中最重要的是什麼?別無選擇。就如同黃院長〈攀登生命中的第二座山〉裡面所寫的:何謂成功?但我想反問的是,人生是以滿足個人慾望為目標,還是以幫助他人做為衡量的尺標?請大家想想,人生的終極幸福如何定義?你們都已經達到了嗎?還是正在朝著那個目標前進?

正因為幸福的感覺只有自己知道,因此如果不能清楚地回答這些問題,並且投入時間,幸福如何從天降臨呢?在別的行業麻痺或忽略,或許是相對容易的,但醫療這份工作逼得每個人不得不時時刻刻思考,生命最終的幸福,到底來自「自私自利」,或者「自利利他」?

如果不是四、五百位癌末病人一而再、再而三用他們的生命,讓我有機會反省自己生命的價值觀,我自己或許沒能力擺脫整個教育體系、以及社會期望所加諸在我身上的價值觀,更不可能在那之後的許多生命的關鍵時刻,做出更多勇敢與堅定的選擇。回頭看,那幾年的癌末病人照護,受益最多、改變最大的反而是我自己。

因此,當我們說醫療的價值在於「生命的改變」時,這些改變,除了病人或家屬的生命外,更重要的受益者,其實反而是照護者本身。

往對的方向繼續努力

所以,黃院長幾十年來所堅持的醫療改革(或說,改變),在我看來,並不是因為過去的醫事人員做錯或不夠努力,需要責備。而是,重新定義醫療目標,讓這個目標更符合所有人的需求。試圖透過這樣的理念的落實,創造出不同以往的醫療環境與文化,看看這樣的做法,能不能讓身處其中所有的生命發生改變、得到更大的幸福。

因此,當黃院長問:「這樣的努力是不是能夠通過你的標準」時,我完全可以理解那是用現在的成果對比初衷時,所發出的一個嚴格、認真的問題—當然,測試和信醫院能不能通過某種標準,我絕對是沒有資格說三道四的。不過,我倒是建議大家可以試著用讀「臨床試驗」解盲報告的角度,來理解這些成果,是否符合了當初為生命創造改變、創造幸福的假設?

或許一開始,我們有的只是理念。但三十年下來,發生了這麼多來自醫事人員、病人、家屬、醫學生,扎扎實實的生命故事。有感激、追憶、有教學,更有從懷疑到相信的歷程⋯⋯整本書處處真情流露、令人動容。

一念之善激發了更多善念,更多善念激發更多改變,帶來更大的力量。雖然這些只是三十年和信醫院很小的片段,但這些心情是否呈現了某種情境,呼應了黃院長所主張的理念,能不能通過所謂的「標準」,相信大家應該不難找出答案。

這些年來,不管是癌症治療、手術的方式,都已經有了天翻地覆的改變與進步。但這些在醫療現場經年累月持續的疑惑、困頓—答案明明就在這些一聽再聽的觀念裡,為什麼到現在,觀念仍然還是觀念,理想仍然還是理想?

原因無他,所謂的「to see is to believe」,人是陷在自己慣性裡的動物。關於信念與價值所能成就的美好世界,對於不曾感受過的人來說,無論如何是無法想像。必須有見識過幸福是什麼模樣的開創者,堅定地相信這個價值,長期付出、熱情奉獻,才有許多沒見過的人願意真心追隨,一起努力對抗慣性,讓理念落實成真實的環境,在這之後,更美好的世界才能被看見、感受到。或許也只有那樣,後續更多的相信和更大的改變才有可能。

距離院長的理想在臺灣全面落實,還有很長的路要走。但如沒有院長以及醫院同仁三十年來的努力,我們或許連做夢的能力都沒有。如果一定要問:「這個醫院到底還有沒有存在的價值?」這樣的展望或許是我對它最珍惜也最期待的。

我相信,如果我們自身可以因為實踐這樣的信念,生命因此得到改變,那麼,只要往對的方向繼續努力,病人、家屬、甚至整個醫療體系、社會,就沒有道理不會改變。

(本文出自《改變生命的故事:三十過往,只是序章》,作者:黃達夫醫學教育促進基金會)