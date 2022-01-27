全力衝刺貨運市場！ 華航再新購4架波音777F全貨機

中華航空今天召開董事會臨時會，會中通過新購四架波音777F貨機，預計自2023年開始交付。華航說，2020年起陸續引進六架777F貨機，加上新訂購的四架，未來777F貨機規模將達十架，展望貨運市場擴充777F貨機機隊，搭配全球最大的747F貨機機隊，為華航強大的貨運運能再添動力。

華航說，公司為全球排名第五大的航空貨運業者，配合航網發展及市場脈動，兼顧航機汰換時程，持續擘畫機隊引進計畫，提升營運效益。自2020年12月起陸續引進六架777F 貨機，目前已交付三架，今年預計再交付二架、明年交付一架；該次新購買的四架777F貨機也將於2023年開始陸續到位，2024年交付完畢。

華航說，777F貨機為雙發動機全貨機，具備節油高效能的優勢，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。全機配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機的貨盤抑制系統，提供精密儀器及溫控等高價貨物最佳運送服務。

華航說，疫情期間因應貨運市場蓬勃發展，華航發揮18架747F及三架 777F 貨機最大運能，搭配客機腹艙載貨，締造貨運佳績，在去年屢創歷史新猷，包括單月上百架次載貨包機、12月貨運營收新台幣154億元改寫單月新高、貨運收入連續5個月破百億元，及全年貨運營收一舉突破千億元等。

華航說，將全力衝刺貨運市場，預期新貨機陸續交付後，將再添營運動能，搶攻全球商機。