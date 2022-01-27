佛光緣美術館「處世無畏之虎渡浮江」特展 尋身心自在

佛光山南屏別院佛光緣美術館高雄館即日起至4月17日，舉辦「處世無畏之虎渡浮江─星雲大師一筆字特展」，展場有祈福天燈、牡丹花簇、虎渡浮江及心經的故事，鼓勵觀眾學習與病毒和平共存，藉由信仰的力量與自己獨處對話，從中尋得身心自在。

疫情仍險，病毒來勢如虎，佛光山星雲大師今年以「處世無畏，和平共存」期勉大家。南屏別院佛光緣美術館高雄館主任有泉法師說，畏懼和恐慌，是人最不安的心理因素，無所畏懼不止是勇氣，更要有餘力去擁抱真切熱愛的人事物，有力量去保護弱小無助者。

佛光緣美術館高雄館前的天花板，高掛一盞盞喜氣的紅色天燈，牆上寫著「虎渡浮江」的故事。東漢九江郡守宋均任上，多虎暴，老百姓常設陷阱也傷害了不少老虎。宋均認為殘害百姓的官吏比老虎還厲害，教育大家以仁為本，並撤除陷阱。後來傳言老虎深受感動，他與虎一起東遊渡江而去。

有泉法師說，天燈祈願，紅色的天燈象徵健康、平安，天燈相傳是三國時期諸葛孔明所發明，形狀像似孔明所戴的帽子，因而天燈又名孔明燈。古時候是為了傳遞軍情，而如今則被當成節慶祈福許願的媒介。佛光山藉由天燈先祝福來參觀的民眾來年身體健康、萬事平安。