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年菜紅包送愛弱勢十周年 翁章梁：以善心循環溫暖嘉義

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
年菜送暖溫馨我嘉活動十周年，嘉縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，出動233車輛。圖／嘉縣府提供
年菜送暖溫馨我嘉活動十周年，嘉縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，出動233車輛。圖／嘉縣府提供

春節將近，「年菜送暖溫馨我嘉」活動十周年，嘉義縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，共494名員工擔任志工，出動233車輛，縣長翁章梁帶志工將愛傳送到18鄉鎮市1500戶弱勢家庭。

年菜送暖溫馨我家，集結嘉義宮廟、團體資源，累計2143萬元善款，照顧弱勢家庭，翁章梁在縣府車隊出發送年菜，站路口熱情揮手致意，叮嚀注意行車安全，到案家關懷及問候，提醒防疫規定。

隨後翁章梁將年菜送到水上鄉吳姓鄉民住家，將年菜搬下車、捐贈物資與紅包，協助除舊布新，在門口貼春聯，與吳姓鄉民一家人迎接新年，吳姓女子感動，感謝縣長送年菜給孩子加菜，相信新年有滿滿的能量！

因應疫情，活動創新「年菜取貨得來速」服務，運用QR Code進行志工報到，工作人員協助將愛心年菜、年節紅包、個案資料等放置志工車輛，保持防疫距離；另一改以往排列象徵圖形方式，由各志工在車隊中空飄紅色氣球，象徵為縣民祈福，國泰民安。

今年由九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、阿里山茶葉生產合作社、民雄鄉大士爺廟及福添福社福基金會，贊助1500份年菜，每戶再送800元紅包；嘉邑行善團提供每戶1份600元紅包，年菜經費總計371萬元，翁章梁致贈感謝狀。

年菜送暖溫馨我嘉活動十周年，嘉縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，出動233車輛。圖／嘉縣府提供
年菜送暖溫馨我嘉活動十周年，嘉縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，出動233車輛。圖／嘉縣府提供
年菜送暖溫馨我嘉活動十周年，嘉縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，出動233車輛。圖／嘉縣府提供
年菜送暖溫馨我嘉活動十周年，嘉縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，出動233車輛。圖／嘉縣府提供
年菜送暖溫馨我嘉活動十周年，嘉縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，出動233車輛。圖／嘉縣府提供
年菜送暖溫馨我嘉活動十周年，嘉縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，出動233車輛。圖／嘉縣府提供
年菜送暖溫馨我嘉活動十周年，嘉縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，出動233車輛。圖／嘉縣府提供
年菜送暖溫馨我嘉活動十周年，嘉縣府召募縣府員工擔任志工，結合社會資源，送弱勢家庭豐盛年菜及紅包，上午縣府前廣場出發送愛到家，出動233車輛。圖／嘉縣府提供

年菜 紅包 翁章梁

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