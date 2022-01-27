交通部審查確定高鐵宜蘭站址 林姿妙感謝中央大力協助

交通部今召開「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」報告審查會議，確定宜蘭端站址，縣長林姿妙親自參與會議，感謝交通部長王國材及所屬機關、中央各部會關心推動高鐵宜蘭端車站站址方案，縣政府會全力配合共構規劃，打造便捷的交通建設。

多數地方民眾認同交通部提出規劃的「縣政中心以南350公尺」位置，當時在去年11月17日立法院交通委員會考察宜蘭交通建設時，已有說明宜蘭端站址的此一方案。

對此，國民黨縣議員林岳賢建議中央既然確定站址，就儘快動工，以利帶動宜蘭發展；民進黨縣議員陳俊宇建議把原本11年的完工期程再縮短，早日提供便捷的環島交通路網。

全案一波多折，交通部鐵道局109年委託顧問公司進行高鐵延伸宜蘭計畫可行性評估，12月24日期中規劃報告請縣府提出建議站址，同年12月28日縣府函請交通部鐵道局考量「縣政中心都市計畫區」位於蘭陽平原中心位置，緊鄰宜蘭科學園區及宜蘭大學城南校區，建議選址配合鐵路高架化建設，選擇新設「縣政中心站」，以利引進產業進駐及高科技人才。

這一年多來，縣政府對於選擇站址的立場從頭到尾沒有改變。交通部鐵道局去年8月曾拋出四城站優先方案，引爆地方反彈，後來溝通後再提折衷方案。

今天會中確定宜蘭端站址，接著將辦理後續環評。縣政府表示，有鑑於宜蘭鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭及宜花東地區鐵路提速計畫互為關連，部分路廊規劃重疊及車站共構規劃，縣府已啟動高鐵場站周邊都市發展及交通路網整體規劃。

縣府也建議交通部評估車站周邊整體規劃，盡量減少建物徵收拆遷，保障民眾權益，並比照高鐵南港站整體規劃，引進國家級資源及產業投入，讓高鐵宜蘭站未來成為東部的交通運輸樞紐中心。

交通部說，宜蘭站址選在「折衷案」、縣政中心以南350公尺。會上達成三點結論，預計年後啟動環評。