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夜市小吃、泡麵漲3到5%！主婦怨買蛋也要配給？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
今年雞蛋不但貴，還買不了多少，台中南區建國市場蛋店表示一人限購10到15顆。圖／聯合報系照片
今年雞蛋不但貴，還買不了多少，台中南區建國市場蛋店表示一人限購10到15顆。圖／聯合報系照片

台中市政府啟動物價監控小組會議，市府與地檢署合作訪查坊間物價波動狀況。消費者指出，往年春節各種物價波動變常態，但今年雞蛋比去年春節同期貴15%、1斤貴7塊；連泡麵也漲，還有夜市平價飲食攤也漲不停，其中夜市牛排漲最多，其他單項平均漲5元。

台中南區建國市場是全市最大公有零售市場，簡姓婦人指出，建國市場往年春節備貨最足，但是今年雞蛋不只貴，還不夠，蛋商表示，一人限購最多20顆，她一家老小每天都要吃10來顆蛋，「難道連蛋也要配給？」

經發局長張峯源表示，冬季是雞蛋消費旺季，近來氣候日夜溫差大，造成蛋雞產蛋量下降，市場需求緊俏，價格位於相對高價區。他表示，春節期間物價會偏高，但今年蛋價每台漲約7元，來到44元。因應年節，中部地區豬肉批發市場拍賣成本價落在每公斤75至85元間，各行各業對豬肉需求大增，近期零售價每台斤平均約140元，與去年同期相較漲約10元，需求大於供給，反映在價格上。

夜市小吃也漲？經發局訪查台中市列管11場夜市，部分民生小吃，如蚵仔煎、肉圓、臭豆腐、牛排、雞排、紅茶等，因受上游原物料成本上升及基本工資調整等影響，反映價格情形不一，部分攤商調漲5元，部分牛排類漲10元，整體夜市小吃因反映原物料成本，相較去年同期漲幅約3%至8%。

至於訪查大賣場主要民生物資方面，泡麵略有調漲，漲幅約3.85%，衛生紙、醬油與洗衣粉則下跌，跌幅分別為15.14%、5.21%及11.96%，沙拉油及成人奶粉價格，尚無明顯波動。

另應節食品，如甜年糕、蘿蔔糕、臘腸、豬肉乾、開心果、瓜子等商品，平均較春節前約每台斤漲5-10元，屬於因應春節需求增加所作的調漲。僅部分行業受國外進口原物料價格上漲及工資調漲影響，小幅度調漲價格。

中市去年12月29日啟動跨機關物價監控小組，台中地檢署檢察官蔣志祥表示，檢方啟動「查緝民生犯罪平台」，結合警察、調查、衛生、農業、消費者保護等機關，全力查察不法，一旦發現有不肖廠商刻意囤積物資、哄抬物價，將指派檢察官積極偵辦，穩定物價。

春節 夜市 小吃

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