高鐵延伸宜蘭站址確定！ 交通部達成3點結論：年後啟動環評

高鐵延伸宜蘭站址今天拍板。鐵道局日前已將高鐵延伸宜蘭綜合規畫案提交交通部，並於今天進行審查。會上確定宜蘭站址選在「折衷案」、縣政中心以南350公尺。交通部說，會上達成三點結論，預計年後啟動環評。不過因為路線牽涉雪山山脈，恐怕要兩年才會通過。

交通部長王國材表示，建立設站共識的過程雖然有些爭議，但是經由大家理性論述與討論，已確定折哀案，本案將正式進入環評階段，交通部也再將全力以赴。

高鐵延伸宜蘭選址一波三折，交通部去年提出「四城」、「宜蘭」、「縣政中心」與「羅東」等四個地點，林佳龍時任交通部長時原本屬意宜蘭站，而宜蘭縣府則偏好縣政中心站。去年王國材接掌交通部，納入宜蘭鐵路高架化計畫等因素做全面考量，四城站「翻身」變為最優方案，引發地方強烈反彈，甚至演變為政治風暴。

為平息爭議，交通部去年11月17日提出第五「折衷案」，位於縣政中心以南350公尺，位於宜蘭及羅東之間，全長約59.3公里，並且將與台鐵宜蘭新站共構。總工程經費約1880億元，最快2025年動工、2036年完工。屆時南港到宜蘭僅要19分鐘。

交通部今天進行高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規畫報告審查會議，交通部政務次長胡湘麟、宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀等人出席，會上通過「折衷案」。胡湘麟說，預計年後啟動環評，但環評時間會比較長，有經過雪山山脈問題，會努力說服環評委員。

交通部說，會上共有三點結論，包含該計畫主要提供台北宜蘭間四線軌道，提升東部聯外軌道運輸容量及速度，改善東部一票難求問題，並引導台鐵樹林始發的部分列車調整至宜蘭始發，舒緩台鐵樹林至七堵瓶頸的運輸壓力，達成北北基宜區域均衡發展的目標。

第二，該計畫路線方案經與北北基三首長透過溝通平台研商，凝聚共識達成以避開翡翠水庫集水區路線方案進行後續規畫，另站址方案經交通部兩次前往宜蘭地方說明後，以地方折衷案較具共識，請鐵道局以地方折衷案辦理後續環評作業，及依與會單位意見補充修正報告書，後續就特定區開發、高鐵站區聯外交通改善及營運規劃相關議題，適時與宜蘭縣政府及高鐵公司溝通研商。

第三，該計畫後續暫以地方折衷案為高鐵站址優選方案，並將開發高鐵車站特定區，請鐵道局協助宜蘭縣政府於本計畫二階環評辦理期間，就特定區整體聯外交通、土地開發、國土計畫及都市計畫變更等議題研議相關計畫，後續據以陳報行政院啟動相關計畫。

陳歐珀說，他今天親自出席審查會議，會議很順利。他發言時指出，交通部2020年運輸政策白皮書指示，為促進國土均衡發展，提升鐵公路規劃品質與效率，整體規畫高快速公路及環島高效鐵路網，將作為我國城際運輸發展方向，並推動西部高鐵，東部快鐵，強化環島鐵路網運輸服務。

陳歐珀說，對於高鐵選址議題，呼籲中央要聽取大多數民意，並表達尊重中央專業評估，減少徵用民地，降低環評變數，縮短施工期程，等共識下尊重交通部今天會議結論採地方採折衷方案（縣政中心以南350m處）。

陳歐珀說，後續高鐵特定區規畫，工程規畫及營運規畫等工作，請宜蘭縣政府及高鐵局務必克服困難，通力合作，以期高鐵早日通車，服務宜蘭縣民。