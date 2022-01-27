電腦嘛會揀味精？ 工研院用AI科技改善食品良率

過去傳統味精的品質好壞，需要仰賴老師傅的經驗才能煉出穩定品質，不過工研院開發出新的技術，能夠用大數據及AI，自動辨識味精生成的結晶晶粒，靠電腦就能做好品管，提升食品產出良率，因此工研院更透露已與食品大廠合作，未來這項技術還能運用在製藥、化工，創造更多商機。

工研院表示，傳統食品化工多為高鹽、高溫的製程，對檢測電子儀器設備是一大挑戰，為協助傳統產業邁入智慧製造，因此才量身打造檢測技術，克服傳統食品化工的環境挑戰，並傳承老師傅的豐富經驗，以科技及AI人工智慧協助產業轉型，達到智慧製造的目標。

這套全球首創的「複雜流體製程監測系統」，能用機器視覺技術結合大數據分析輔助人工辨識味精的結晶生成狀態，讓產出的味精品質更穩定。

工研院材化所長李宗銘表示，有別於傳統自動光學檢測只能針對固定形狀辨識，新技術專為流體等複雜影像設計，能夠很好應用在味精生產線上，未來將導入AI數位專家製程控制系統，協助廠商達到全廠自動化生產目標。