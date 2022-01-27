影／「粉紅大象」現身黃埔夜燈祭 牠與孫立人將軍有關

高雄鳳山黃埔新村「熄燈」多年，近年靠以住代護住民帶來活力。首屆「黃埔夜燈祭」日前低調開幕，兩側走道高掛璀璨燈飾、巷弄內華燈初上，入口處一座粉紅色的充氣大象訴說眷村獨特歷史，久違的喧嘩聲打破夜色寂靜，夜燈祭讓眷村再度亮起來。

2022台灣燈會在高雄舉辦，高雄市府打造全區燈會概念，分別在許多小型聚落、鄉鎮打造燈區，「黃埔夜燈祭」首次登場，黃埔新村內居民邀請公益團體、兒童畫室及周邊里民合力彩繪千盞燈籠。另有高雄市在地創生協會攜手村民打造夜燈祭，四大藝術燈座散落在街頭巷尾，分別是華燈初上．蛻變（楊書豪）、林叔旺伯（陳奕彰）、織為家（李靜枝）及來座．來座（廖彤娟）。

作者之一的楊書豪說，四位創作者以自身專長創作，發想皆與眷村文化有關，「華燈初上．蛻變」使用眷舍舊門窗與木樑當材料，伴隨著投射光影變化，感受眷村過往至今時間的延伸感；另件「林叔旺伯」是大象裝置藝術品，發想來自孫立人將軍從緬甸帶來黃埔新村的大象林旺有關，不再只透過黑白老照片見證歷史，年輕人也能從這座可愛大象親近歷史。

高雄市在地創生協會指出，「黃埔夜燈祭」點燈至 2 月 28日，每天傍晚5點亮燈、10 點熄燈，邀請民眾來參與黃埔新村從頹圮到新生的蛻變歷程。