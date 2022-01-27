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藝人菜頭肝癌病逝 專家提醒防肝癌要靠這招

聯合報 / 記者江良誠簡慧珍／南投即時報導
肝膽腸胃科專家洪弘昌提醒，肝癌大多為肝炎發展而成，只有定期篩檢，才能提早預防。圖／南投醫院提供
肝膽腸胃科專家洪弘昌提醒，肝癌大多為肝炎發展而成，只有定期篩檢，才能提早預防。圖／南投醫院提供

資深藝人蔡頭因為肝癌病逝，肝膽腸胃科專家、南投醫院院長洪弘昌說，大部分肝癌是由慢性肝炎演變而來，民眾應了解自己是否為肝癌高危險群，並且積極防治定期篩檢，只要及早發現，初期肝癌治癒率高，並可維持良好生活品質。

洪弘昌說，依據衛福部統計，人口老化快速以及不健康的生活型態，肝癌在十大癌症排名第四位。而死亡率高居癌症死因第二位，每年因為慢性肝病、肝硬化及肝癌而死亡的人數超過萬人。慢性B、C型肝炎、肝硬化、酗酒、代謝性疾病、長期攝入黃麴毒素及肝癌家族史等皆是肝癌的危險因子。

洪弘昌院長表示，感染慢性肝炎的患者可能會變成肝硬化，肝硬化患者則可能會併發肝癌，建議肝癌高危險群需定期安排檢查。

高危險群可以透過定期返診，利用腹部超音波掃描、血液檢查（甲型胎兒球蛋白）來篩檢肝癌。醫師會視病人情況安排其他影像學檢查，例如核磁共振、電腦斷層或者血管攝影，早期發現、治療。

國健署提供成人B、C肝炎篩檢，年齡為45至79歲民眾，可接受終身一次篩檢服務。C肝的藥物治療也在民國108年納入健保給付。洪弘昌提醒民眾接受補助進行篩檢，B、C肝炎帶原者或肝硬化等高危險群，則應定期追蹤檢查，確保健康。

肝膽腸胃科專家洪弘昌提醒，肝癌大多為肝炎發展而成，只有定期篩檢，才能提早預防。圖／南投醫院提供
肝膽腸胃科專家洪弘昌提醒，肝癌大多為肝炎發展而成，只有定期篩檢，才能提早預防。圖／南投醫院提供

肝癌 肝炎 肝硬化

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