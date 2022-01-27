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避免圍爐年菜食物中毒 台北慈濟營養師彙整預防5重點

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
過年圍爐是一年中最豐盛的一桌，雖然充滿口福但也可能導致健康問題，除過度放縱致身材走樣及三高失控外，也有食物保存產生的食品衛生安全問題。記者李成蔭／攝影
過年圍爐是一年中最豐盛的一桌，雖然充滿口福但也可能導致健康問題，除過度放縱致身材走樣及三高失控外，也有食物保存產生的食品衛生安全問題。記者李成蔭／攝影

過年圍爐是一年中最豐盛的一桌，雖然充滿口福但也可能導致健康問題，除過度放縱致身材走樣及三高失控外，也有食物保存產生的食品衛生安全問題。台北慈濟醫院營養師王佩琪表示，若有兩人以上吃相同食品而不適，就是食物中毒，呼籲民眾遵循餐前落實手部衛生、避免生熟食交叉汙染及餐食保存加熱等五大重點。

台北慈濟醫院表示，圍爐聚餐為求喜氣總是豐盛滿桌，但也因為過於「澎派」，難以當餐食用完畢，許多民眾會把吃剩的年菜放進冰箱，留至隔餐、隔夜，還有的重複加熱再加熱，不但年菜會走味、營養價值流失，甚至可能滋生細菌有害健康，例如食物中毒等。

台北慈濟醫院指出，可能造成食物中毒的原因，包括烹調者的衛生清潔疏失、生食與熟食交叉汙染、菜餚於室溫下放置過久、加熱處理不確實、器具未確實清潔或水源汙染等；常見的症狀如嘔吐、腹瀉、寒顫、發燒等，不同致病菌引發的症狀略有不同。

王佩琪說，若兩人或兩人以上吃到相同食品，而有類似不適症狀產生，即為食物中毒，民眾當下除應盡速將中毒者送醫外，也需同時將檢體密封保存於冰箱，並通知衛生單位。

王佩琪說，其實民眾不論是自家烹飪還是從外訂購都潛藏食安危機，若想要吃得衛生又安全，從烹調、食用、保存到復熱，每一環節都至關重要，不得馬虎。建議民眾要落實五大原則，包含餐前落實手部衛生、避免生熟食交叉汙染、餐食勿久置於室溫、注意保存溫度、徹底加熱殺菌等。

另外，王佩琪提醒，年節常見菜餚如八寶飯、佛跳牆、髮菜羹等，或糖醋及勾芡類等菜餚皆含隱形油脂，所含油量與熱量不亞於油炸類，建議民眾食用時「淺嚐即止」，期間並依每日飲食指南均衡攝取食物、把握分寸，健康迎新年。

以下為台北慈濟醫院營養師王佩琪針對「避免食物中毒」彙整五大重點：

1.落實手部衛生：備餐前應確實清潔雙手，若有傷口須確實包紮並配戴手套，避免金黃色葡萄球菌汙染食物，且此菌所分泌的腸毒素相當耐熱，即使煮沸80℃ 30分鐘仍不受破壞。

2.避免交叉汙染：處理生、熟食使用的器具應分開；食物存放於冰箱時需確實加蓋密封，且需將生、熟食置放於不同隔層，避免交叉污染。

3.勿久置於室溫：餐食勿置於常溫超過2小時， 避免食品停留於7至60℃危險溫度帶的時間增加，造成細菌大量繁殖。

4.注意保存溫度：為避免大份量菜餚吃不完，先預估用餐人數，盛出當餐所需食用量，其餘待不燙手後立即分裝冷藏或冷凍，冷藏溫度需低於7℃，冷凍溫度低於-18℃。

5.徹底加熱殺菌：菜餚復熱時中心溫度需加熱至75℃以上，才能消滅致病菌。

台北慈濟醫院營養師王佩琪針對「避免食物中毒」彙整五大重點。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院營養師王佩琪針對「避免食物中毒」彙整五大重點。圖／台北慈濟醫院提供

食物中毒 慈濟

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