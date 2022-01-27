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「愛心小巨人」林添榮 家扶志工當成正職服務35年

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
在南台中家扶中心有「愛心小巨人」稱號的林添榮，35年來休假就往家扶中心跑，對他來說「休假就像另一份工作的開始」，令他樂此不疲。圖／南台中家扶中心提供
在南台中家扶中心有「愛心小巨人」稱號的林添榮，35年來休假就往家扶中心跑，對他來說「休假就像另一份工作的開始」，令他樂此不疲。圖／南台中家扶中心提供

在南台中家扶中心有「愛心小巨人」稱號的林添榮，35年來休假就往家扶中心跑，活動會場摺出五顏六色的造型氣球，讓孩子眼神閃閃發光，對他來說「休假就像另一份工作的開始」，從中找到成就感，令他樂此不疲。

民國75年，南台中家扶中心「展愛隊」成立，林添榮報名並服務至今已超過35年，南台中家扶中心指出，在家扶林添榮有「愛心小巨人」之名，只要活動有需要，小巨人會挺身而出，現場摺出各式造型氣球更是他的專長，深受小朋友歡迎。今年特別頒發資深志工獎，感謝林添榮長年對南台中家扶的用心與投入。

難得的是，他不僅付出時間，更花費許多心力匯集親友、工作上的客戶、社區一起做愛心，邀請大家共同響應，從點、線、面讓更多人聚集起來投入公益。

林添榮說，他曾被友人開玩笑說「志願服務才是你的正業吧！」除了工作，下班休息時間就等同他的志願服務時數，一年365天幾乎不間斷。

回顧35年的志工生涯，每年籌辦維他露文化之旅最令他印象深刻，利用暑假與展愛夥伴一起集思廣益，讓家扶學童能有充實、寓教於樂的暑假。他也感念，維他露基金會創辦人許𩄍金當年開辦這項活動，投入經費並陪伴兒童全程參與。

南台中家扶中心表示，林添榮擔任展愛隊隊長期間，適逢九二一大地震，他與展愛夥伴跟著家扶一起到東勢、豐原區等災區，投入救災支援性工作。

不僅於此，林添榮多年的志工歷程，曾參與的團隊有：台中市政府志工(88年)、世界展望會志工(88年-90年)、老五老基金會(88年至今)、大眾愛心工作關懷協會(94年至今)，對他來說，休假就像另一份工作的開始。

在南台中家扶中心有「愛心小巨人」稱號的林添榮(右)，35年來休假就往家扶中心跑，對他來說「休假就像另一份工作的開始」，令他樂此不疲。圖／南台中家扶中心提供
在南台中家扶中心有「愛心小巨人」稱號的林添榮(右)，35年來休假就往家扶中心跑，對他來說「休假就像另一份工作的開始」，令他樂此不疲。圖／南台中家扶中心提供

家扶中心 愛心

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