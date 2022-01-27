疫病多、資料不精確 學者：頻繁缺蛋應檢討系統性問題

全台嚴重缺蛋，從北到南蛋商調蛋頻繁，仍無法因應消費所需，賣場架櫃常清空，何時補貨卻不知道；學者認為，這幾年缺蛋狀況頻繁，且時間拉長，須從整體系統性問題檢討，包括疫病資訊公開透明，精準調查現場資料，補足一線防疫人員人力等等，否則，缺蛋狀況將一再發生。

根據農委會防檢局的統計資料顯示，今年為止，有5場發生高病原禽流感，其中，陸禽4例、水禽1例；三場陸禽在彰化、其餘在雲林。

中興大學動物科學系特聘教授陳志峰表示，他多年來協助農委會進行蛋雞牧場的各項調查，調查發現畜牧業者生產效率差，台灣飼養了4000多萬隻雞，但實際上3200萬隻就足以應付產蛋需求，但是近年卻會頻繁缺蛋，「實在太神奇了」。

他表示，產蛋雞的實際現場資料，中央、地方間連結不多，比如他進行養雞調查，高雄回覆率百分百，但養雞最大縣彰化回覆率卻僅六成，如果第一線防疫人員、獸醫師、助理缺乏，就應端看如何重視、並且補足應有人力協助；如果連全台第一線的產蛋雞基本資料都不精確、不知道、且不連線整合，要如何能夠真正面對畜牧場實際發生的問題，並且進一步提出解決之道。

陳志峰也說，針對畜牧場的疾病部分，農委會防檢局的資訊太封閉了，他認為這是很麻煩的問題；動物疫病就僅把持在防檢局內，外人難以探究，動物疫病如何讓動物醫學、更好的動物疫苗等有更多開放性的討論、更多研究經費、同時進行人才培育，政府單位需要有更多元的思考；他舉例，新冠肺炎疫情除了醫界外，公衛、生技等各領域都加入參與防疫，投入大量資源以及經費合作，共同面對疫病及問題。

某中部畜牧業者表示，產蛋效率差是事實，在畜牧場現場平均僅約五成而已；台灣農業淺盤，量只要少4%、5%市面就缺蛋了。他說目前傳統雞舍飼養約占七成，另外三成新式雞舍、新的農民有想法、有知識，創建品牌，生產的品牌蛋也就不在一般市面流通，自行訂價、自行銷售，有固定客戶與客群，當然也就不在乎蛋商所開出來的批發價格高低。

他表示，現階段的公告蛋價、拍賣制度早與生產者的成本脫節，促使多新農民走自己的路，推估品牌蛋占所有雞蛋生產約15%，一般商業用蛋就少了，這是產業的轉變，也是頻繁缺蛋的系統性問題。