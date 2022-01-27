春節居家打掃公司旺季 疫情影響民眾取消業績掉2成

年節將近，許多民眾也都預約居家到府的清潔公司協助打掃，不過台灣疫情延燒不斷，從今年元旦桃機群聚擴大後，疫情在全台可說是遍地開花，不過居家清潔公司也接到許多取消預約電話，民眾深怕讓陌生人進入家中。

好不容易去年下半年疫情有逐漸好轉趨勢，各行各業也陸續回穩，不過元旦後逢疫情肆虐，原先是居家清潔公司的大旺季，預約客量卻沒開出紅盤，樂活專業居家清潔公司表示，距離過年前1至2個月陸續都有民眾預約居家清潔清潔，不過卻從1月初開始陸續有人取消，原因不外乎是因為疫情變嚴重，怕不認識陌生人進到家中，帶來病毒，因此不願意冒這個險。

樂活指出，自從2年多前疫情爆發後，生意就一直受到影響，還沒完全回到疫情前的狀態，去年三級警戒後愈發嚴重，接案量下降，目前過年檔期掉了約2成。

檸檬家事服務公司表示，取消預約的大概有1成，通常是當天公布的確診數較多時，就會有比較多想要取消的民眾；打掃的重點不外乎都是角落、天花板、廚房、浴室等，常用容易卡汙垢的地方，雖有取消預約的案子，不過影響也不算大。

有民眾說，自己家裡有年幼的嬰兒，現在要帶他出門都怕東怕西的，怎麼可能還讓陌生人進家門，或許清潔人員有打過疫苗了，但心中難免還是會擔心；不過還是有許多民眾認為去年防疫待在家時間變多，因此想好好大掃除，換來舒適空間。