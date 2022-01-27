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救心跳過慢休克 中榮引進雙腔無導線心律調節器

中央社 / 台中27日電

台中市一名15歲青少年須使用心律調節器防止心跳過慢造成的休克，台中榮總今天表示，患者近來因導線功能耗損而多次昏倒，經使用雙腔無導線心律調節器，心跳恢復正常。

台中榮民總醫院上午召開記者會，心臟電氣生理科主任謝育整在會中表示，目前每年全球有超過百萬名患者植入永久性心律調節器，而台灣每年約4000例。

隨著科技不斷進步，謝育整指出，心律調節器的尺寸逐漸縮小，節律器的壽命也大幅度不斷延長，導線品質也提升許多，但傳統經靜脈安裝導線的心律調節器，仍可能帶來各種併發症或技術困難，例如氣胸、心臟穿孔、導線滑脫、囊袋血腫與感染、三尖瓣逆流、靜脈阻塞與導線斷裂等，發生率約12%。

謝育整表示，這名15歲的患者從新生兒時期就罹患完全房室傳導阻斷，須使用心律調節器來防止因心跳過慢造成的休克；在嬰兒時期，由於考量成長需求，當時植入單腔且導線置於心包膜上的傳統心律調節器。

最近患者在上學時多次昏倒，謝育整說，檢測發現是導線功能耗損，導致心律調節器失效，讓心跳變慢而昏倒，最近再被送到醫院急診時，發現患者會突發性心跳變慢到每分鐘只有30下。

台中榮總兒童醫學中心主任林明志緊急為患者置放臨時節律器，以穩定患者生命跡象，謝育整表示，檢測後發現是因為心律調節器的導線因身體成長後，長度不足導致斷裂所致。

考量患者仍然年輕，謝育整指出，因而引入最新型的雙腔無導線心律調節器，既有免除導線的好處，又能讓心臟恢復正常，患者在手術後已恢復良好。

患者 台中榮總

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