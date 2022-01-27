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疫情升溫仍滿足返鄉需求 春節連假海陸空交通疏運齊發

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部說，由於近期Omicron疫情升溫，配合指揮中心指示，已要求各疏運單位應落實遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變等防疫作為，以及相關運具設備檢查，維護民眾健康與安全及確保疏運順暢。記者許正宏／攝影
交通部說，由於近期Omicron疫情升溫，配合指揮中心指示，已要求各疏運單位應落實遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變等防疫作為，以及相關運具設備檢查，維護民眾健康與安全及確保疏運順暢。記者許正宏／攝影

今年春節連假即將從1月29日開始至2月6日止，共計九天。交通部說，由於近期Omicron疫情升溫，配合指揮中心指示，已要求各疏運單位應落實遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變等防疫作為，以及相關運具設備檢查，維護民眾健康與安全及確保疏運順暢。同時，交通部也持續請各單位檢視疏運能量，盡可能滿足民眾返鄉需求，並加強各項交通管制措施宣導，提醒用路人預為規畫行程，減少道路壅塞情形。

以下為交通部今年春節疏運規畫：

一、國道

(一)持續辦理精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於1月29日至2月6日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施。

(二)南向交通量預計集中於初一至初三，初二南向出現最大量，為平日1.6倍；北向預計集中於初三至初五，初四北向預計最大量，為平日1.8倍。

(三)其中，國1國3苗栗路段北向初三、初四有跨夜車流至隔日凌晨；國5宜蘭路段北向初三、初四、初五有跨夜車流至隔日凌晨。

二、省道

(一)在台9線蘇花路廊蘇澳（南向）、蘇花改（雙向）、崇德（北向）路段實施大客車優先道，並進行大貨車時段性管制通行措施。

(二)台61線西濱快速公路於鳳鼻~香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉5處平面路口，提升西濱公路行車效率。

三、大眾運輸

(一)交通部為鼓勵民眾於春節搭乘國道客運出遊，提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠（如：86條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、44條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費）；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠（如：在指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠）。

(二)高鐵共加開463班次列車（南下231班、北上232班），總計12天提供2179班次，其中並規畫於1月28日南下、2月3日至2月6日（北上）加開夜間車次，列車抵達時間將超過凌晨零時。請搭乘上述夜間列車的旅客，留意到站時間，及早安排接駁方式，以免影響行程。

(三)台鐵全線加開各級列車總計423列次，加掛669列次（含第二波加開），並加開台北─花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車及提供花東地區大專生票價優惠。其中第二波加開部分，東部幹線投入EMU3000型自強號加開樹林─台東20列次、樹林─玉里18列次及EMU900型區間快車加開樹林─花蓮18列次，合計56列次。西部幹線再投入PP推拉式自強號加開七堵─潮州4列次、EMU900型區間快車加開七堵─嘉義開18列次、新竹─高雄18列次，合計40列次。南迴線則再投入EMU900型區間快車高雄─台東18列次。

(四)航空部分，加強疏運期間正班機及第1到4波加班機共計提供3100架次及27萬9012個座位數，目前疏運離峰時段尚有空位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。

(五)海運部分自1月28日至111年2月7日長達11天的春節連假疏運期間，台灣本島與離島間9條航線預計開航854航次，可提供18萬7105人次之運能。

交通部說，因應近期疫情轉趨嚴峻，已請各疏運單位務必做好各項防疫工作與完成各項運具安全整備，並依現場狀況調度指揮，以順利完成連假疏運的任務。

國道客運 交通部

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