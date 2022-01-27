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啟抑制揚塵應變措施 保證濁水溪岸居民新年吃飯不攪砂

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
第四河川局出動高壓揚塵泵浦灑水抑制揚塵。圖／四河局提供
第四河川局出動高壓揚塵泵浦灑水抑制揚塵。圖／四河局提供

氣象預報農曆春節前又有鋒面報到，經濟部水利署第四河川局舉辦揚塵聯繫會議，決議本周六、日（29日和30日）將在濁水溪兩岸易揚塵地區灑水，新春期間監測不放假，如果揚塵影響民眾生活，即啟動應變系統灑水抑制。

四河局副局長張朝恭今天表示，中沙大橋、溪州橋、西螺大橋、自強大橋、西濱大橋的濁水溪兩岸，已啟動抑制揚塵設施，並成立春期連假應變組織，一旦揚塵造成溪岸兩側居民生活不便，組織內的相關單位即互相聯繫，展開因應措施。

濁水溪揚塵已造就一句俗語「呷飯攪砂」，水利署第四河川局近年攜手彰化縣和雲林縣的兩縣環保局，積極辦理河川浮覆地冬季揚塵，水利署副總工程司洪丕振昨（25）到四河局關心春節期間揚塵抑制準備情形，並現場勘查。四河局局長李友平召開聯繫會議，水利署組長王國樑與相關人員與會，交通部公路總局第二區養護工程處彰化工務段、行政院農委會林務局南投林區管理處、雲林縣環境保護局、彰化縣環境保護局等單位都派員出席協調，確認相關揚塵應變作為及分工。

四河局指出，四河局提早和擴大辦理濁水溪河川浮覆地的綠覆蓋、水覆蓋及其它覆蓋等揚塵抑制作業，趕在農曆春節前，增加並完成多項揚塵抑制措施，包括布設彰化縣大城地區複式斷面長度達1公里灑水系統，及綠覆蓋128.2公頃、其它覆蓋237.8公頃、植栽0.74里，橫跨彰雲兩縣的水覆蓋150公頃，完成二崙地區水覆蓋面積及稻草蓆鋪設作業面積約30公頃，加強辦理西濱大橋上游及大義崙排水上游蓄水池塘水池圍堰維護面積約400公頃、麥寮200公頃大沙洲23道汲水設施維護及灑水。

四河局統計，多年抑制揚塵已有成效，去（2020）年全年揚塵事件日僅6天，刷新歷年紀錄。今年新春期間延續濁水溪河川揚塵辦理成效，協調各單位配合指派聯繫窗口及聯絡方式成立通報群組，每日指派專人留守與待命現場，依環保署預告空品狀況與揚塵警報可能發生日期，由彰化縣及雲林縣環保局通知相關單位啟動應變作為，包括調整水車執行道路灑水次數、支援河川裸露地灑水、增加消防車灑水與裸露地三仙膠噴灑等。

目前是濁水溪西瓜種植季節，四局嚴格要求農民務必在農曆春節前完成整地後裸露地的稻草覆蓋作業，經檢查，農民都完成稻草覆蓋。四河局已提前啟動各區簡易灑水系統的灑水，增加派遣水車到崙背麥寮等區域堤前便道灑水，也在二崙地區低灘裸露地布設高壓揚程泵浦和施工機具協助加強灑水等措施，希望透過執行緊急應變作為，減少農曆春節期間濁水溪揚塵影響沿岸居民的生活。

濁水溪西濱大橋兩側的水覆蓋及綠覆蓋有效抑制揚塵。圖／四河局
濁水溪西濱大橋兩側的水覆蓋及綠覆蓋有效抑制揚塵。圖／四河局

濁水溪 春節

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