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春節上路前先看！國道高乘載 0至5時暫停收費

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
春節連假疏運計畫。圖／交通部提供
春節連假疏運計畫。圖／交通部提供

春節連假從1月29日至2月6日，共計9天。交通部今天在行政院報告「春節連假疏運計畫」，交通部表示，春節期間持續禁止大眾運輸內飲食，國道持續辦理高乘載管制、每日0至5時國道全線暫停收費等措施。

行政院長蘇貞昌在會中提醒，交通部要提早預告易壅塞路段與時段，並提供替代道路資訊，讓民眾充分了解並隨時因應。交通部督導的各疏運單位，也要嚴格落實，清消比照三級警戒標準，體溫監測、實聯制都要到位。

交通部路政司林福山表示，近期疫情升溫，交通部已要求各疏運單位應落實遵守實聯制、量體溫、員工健康管理、確診事件即時應變等防疫作為，並於1月22日再宣布原則禁止大眾運具內飲食，且比照三級警戒標準增加清潔消毒頻次，以及加強相關運具設備之檢查。

春節疏運方面，國道持續辦理精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於1月29日至2月6日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施。

省道在台9線蘇花路廊蘇澳（南向）、蘇花改（雙向）、崇德（北向）路段實施大客車優先道，並進行大貨車時段性管制通行措施；台61線西濱快速公路於鳳鼻—香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉5處平面路口，提升西濱公路行車效率。

大眾運輸部分，提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠。

高鐵加開463班次列車（南下231班、北上232班），總計12天提供2179班次。台鐵全線加開各級列車總計423列次，加掛669列次，並加開台北─花蓮優惠復興號、東線紅眼列車、東線實名制列車、東線返鄉返工專車、加開東線EMU3000型自強號及提供花東地區大專生票價優惠。

航空方面，111年春節加強疏運期間共計提供3100架次及27萬9012個座位數，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。海運部分，台灣本島與離島間9條航線預計開航854航次，可提供18萬7105人次之運能。

春節連假疏運計畫。圖／交通部提供
春節連假疏運計畫。圖／交通部提供
春節連假疏運計畫。圖／交通部提供
春節連假疏運計畫。圖／交通部提供

國道客運 交通部 春節

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