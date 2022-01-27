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周六冷氣團報到！除夕探12度有望降雪 春節天氣看這裡

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
周六開始大陸冷氣團南下，一直影響到下周一除夕。本報資料照片
周六開始大陸冷氣團南下，一直影響到下周一除夕。本報資料照片

春節假期天氣不穩定。中央氣象局說，周六大陸冷氣團南下，一路影響到下周一除夕，北部低溫下探12度，下周日、一高山有望降雪。下周二初一、下周三初二雲量還是偏多，到了下周四初三還會有另一波冷空氣下來，目前看來是東北季風等級。

氣象預報員劉沛滕說，今天天氣還算是穩定，下午開始有東北風下來，北台灣地區雲量增加，晚上有局部降雨，主要是基隆北海岸跟宜蘭地區，雨勢明顯。

劉沛滕說，明天東北季風影響加上南方雲系帶來水氣，天氣更不穩定，南部跟東半部降雨明顯，中部以北雲量增多留意局部降雨。明天溫度會變濕涼為主。

劉沛滕說，周六冷空氣進一步加強，升級成大陸冷氣團，到下周一除夕都是冷氣團影響，北部低溫下探12、13度，中南部氣溫也會逐漸下降。

劉沛滕說，最冷是下周日小年夜、及下周一除夕清晨，中南部也會來到13、14度，局部地區甚至會更低一些 。高溫部分，冷氣團期間北部僅16度左右，一整天偏冷，中南部可以來到20到22度，夜晚清晨冷得比較明顯。

劉沛滕說，周五、六是全面性降雨，到了下周日、一轉為迎風面降雨為主，北部、東半部有雨。中南部山區則因為殘留水氣，會有短暫降雨。降雪方面，下周日、一3500公尺以上有下雪可能。

劉沛滕說，下周二初一之後，冷氣團減弱，但雲量還是偏多，北部、東半部迎風面有下雨可能。中南部山區因為還有點水氣，沒有下雪也會有結霜結冰。

劉沛滕說，低溫北台灣可以回到14到16度。中南部日夜溫差還是大，白天高溫23到26度，夜間低溫14、15度。

劉沛滕說，下周四初三到下周六初五可能還有下一波冷空氣下來，目前是先預估是東北季風等級，會不會到冷氣團還要觀察。

劉沛滕說，整體而言，初一、初二天氣比較好，但北部、東半部基本上都雲多，中南部才會比較乾。

冷氣團 低溫

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